Un homme arrêté dans une attaque à la batte de baseball à New York

Nous avons fait beaucoup d’histoires “les gens ne sont pas isht” dans le passé, mais celui-ci est assez haut sur la liste.

Selon TMZ, un homme a été arrêté pour une attaque vile, vicieuse et non provoquée dans les rues de New York. Le NYPD affirme que l’incident violent de la semaine dernière était complètement aléatoire et que la victime n’a été ciblée d’aucune façon, car l’auteur et la victime sont de parfaits inconnus. Les images de la caméra de surveillance de l’attaque sont ci-dessous et bien qu’elles ne soient pas sanglantes, elles sont troublantes à regarder…

Karim Azizi, 36 ans, a été menotté et accusé d’agression, de tentative d’agression et de possession criminelle d’une arme alors que la police pense qu’il est l’homme de la vidéo.

Quant à la victime, la personne n’a pas été identifiée mais aurait été sortie de l’hôpital après avoir été soignée pour des lacérations et des ecchymoses. Nous imaginons également qu’ils avaient un énorme mal de tête. New York a des lois très strictes sur les armes à feu malgré cette récente décision de la Cour suprême qui a repoussé la réticence de la ville à autoriser l’achat d’armes à feu. On dirait que les criminels de la Big Apple ont plutôt choisi de pousser les gens devant les trains et de les frapper à la tête avec des chauves-souris afin de se conformer à la loi. Nous sommes sûrs que les citoyens se sentent beaucoup plus en sécurité maintenant…