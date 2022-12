Un homme arrêté dans la fusillade mortelle du rappeur Migos Takeoff

HOUSTON (AP) – La police a arrêté un homme de 33 ans pour meurtre dans la fusillade mortelle du rappeur Takeoff, qui, selon eux, était un « spectateur innocent » des coups de feu le mois dernier devant un bowling à Houston.

Patrick Xavier Clark a été placé en garde à vue pacifiquement jeudi soir, a déclaré vendredi le chef de la police de Houston, Troy Finner. Clark est la deuxième personne arrêtée en lien avec la fusillade qui a blessé deux autres personnes.

Né Kirsnick Khari Ball, Takeoff était le plus jeune membre de Migos, le trio de rap nominé aux Grammy Awards de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset.

Le musicien de 28 ans était l’une des trois personnes qui, selon la police, ont été abattues à l’extérieur du bowling du centre-ville vers 2 h 30 le 1er novembre, lorsqu’une dispute a éclaté alors qu’environ 40 personnes quittaient une fête privée dans la ruelle. La police a déclaré qu’un autre homme et une femme avaient subi des blessures par balle ne mettant pas leur vie en danger lors de la fusillade, au cours de laquelle au moins deux personnes avaient ouvert le feu.

Sergent de police Michael Burrow a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que la fusillade faisait suite à une dispute autour d’un jeu de dés, mais que Takeoff n’était pas impliqué et était “un spectateur innocent”.

Mercredi, la police a annoncé l’arrestation de Cameron Joshua en lien avec la fusillade. Le jeune homme de 22 ans a été accusé d’avoir illégalement eu une arme à feu au moment où Takeoff a été abattu, mais Burrow a déclaré que les enquêteurs pensaient que c’était le coup de feu de Clark qui avait tué le rappeur.

Des fans et d’autres artistes, dont Drake et Justin Bieber, ont célébré l’héritage musical de Takeoff lors d’un service commémoratif le mois dernier à Atlanta.

Le label de Migos, Quality Control, a pleuré la mort de Takeoff dans une déclaration publiée sur Instagram qui l’attribue à une “violence insensée”.

Migos a percé pour la première fois avec le hit massif “Versace” en 2013. Ils ont eu quatre succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, bien que Takeoff ne soit pas sur leur hit n ° 1 de plusieurs semaines “Bad and Boujee”, mettant en vedette Lil Uzi Vert. Ils ont sorti une trilogie d’albums intitulée «Culture», «Culture II» et «Culture III», les deux premiers atteignant le n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200.

Takeoff et Quavo ont sorti un album commun “Only Built for Infinity Links” quelques semaines avant sa mort.

__

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Lekan Oyekanmi et Jake Bleiberg, The Associated Press