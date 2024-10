Un homme arrêté avec des armes à feu devant un rassemblement Trump en Californie poursuit le shérif

LAS VEGAS– Un homme du Nevada qui était arrêté ce week-end avec des armes à feu à un point de contrôle de sécurité à l’extérieur d’un Rassemblement de Donald Trump dans le désert du sud de la Californie, a intenté une action en justice accusant le shérif d’avoir faussement qualifié son arrestation de tentative d’assassinat déjouée pour son propre gain personnel.

L’homme, identifié comme étant Vem Miller, 49 ans, de Las Vegas, conduisait un SUV noir non immatriculé avec une plaque d’immatriculation « faite maison » lorsqu’il a été arrêté par des agents affectés au rassemblement à Coachella, à l’est de Los Angeles, dans le comté de Riverside. » a déclaré le shérif Chad Bianco dimanche lors d’une conférence de presse.

Miller avait un fusil de chasse, une arme de poing chargée, des munitions et plusieurs faux passeports dans son véhicule, a déclaré Bianco. Miller a été libéré le même jour sous caution de 5 000 $.

Le procès intenté mardi devant le tribunal de district américain du Nevada affirme que Bianco a menti au sujet des faux passeports et qu’il « a créé un récit de manière à être considéré comme un shérif ‘héroïque’ qui a sauvé le candidat présidentiel Trump ». Il désigne comme accusés le shérif, le département du shérif du comté de Riverside et un adjoint du shérif.

Un appel au bureau exécutif du shérif pour commentaires mercredi a été renvoyé au bureau des communications du département, qui n’a pas répondu à un courrier électronique. L’Associated Press a également envoyé un courrier électronique à l’avocat de Miller, Sigal Chattah, pour obtenir ses commentaires.

La sécurité est très stricte lors des rassemblements de Trump après deux récentes tentatives d’assassinat. Le mois dernier, un homme a été inculpé de tentative d’assassinat après que les autorités ont déclaré qu’il avait surveillé l’ancien président. pendant 12 heures et a écrit sur son désir de le tuer. L’arrestation en Floride a eu lieu deux mois après Trump a été blessé par balle à l’oreille lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie.

Bianco a déclaré que Miller prétendait également être journaliste, mais qu’il n’était pas clair s’il possédait les informations d’identification appropriées. Les policiers ont remarqué que l’intérieur du véhicule était « en désordre » et une fouille a permis de découvrir les armes et les munitions, ainsi que plusieurs passeports et permis de conduire portant des noms différents, a déclaré Bianco.

Le procès de Miller accuse le département du shérif d’avoir fouillé illégalement le SUV. Il indique également qu’il a volontairement révélé aux agents au poste de contrôle qu’il détenait des armes mais qu’il avait l’intention de les laisser dans le véhicule.

Miller doit comparaître devant le tribunal en janvier dans l’affaire des armes. Il a été arrêté parce qu’il était soupçonné de posséder une arme à feu chargée et un chargeur de grande capacité, selon des informations en ligne.