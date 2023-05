Un homme arrêté au Canada pour avoir ouvert un magasin pour vendre des drogues dures

Un Canadien de 51 ans a été arrêté en Colombie-Britannique pour avoir ouvert une boutique mobile pour vendre de la cocaïne, de l’héroïne et d’autres substances dangereuses. Selon le Bbc, l’homme identifié comme Jerry Martin a été arrêté jeudi, un jour après avoir ouvert son magasin. La police de Vancouver a déclaré avoir arrêté M. Martin pour « trafic de drogue en rapport avec un dispensaire de drogues illicites », mais n’a pas porté d’accusations formelles.

Selon le sortie, M. Martin a commencé à vendre la drogue mercredi à partir d’une remorque mobile garée dans le Downtown Eastside de Vancouver. Son magasin offrait aux adultes la possibilité d’acheter des drogues illégales en montrant leur carte d’identité.

M. Martin a déclaré avoir ouvert sa boutique mobile pour offrir un approvisionnement sûr en médicaments dans le quartier qui a été détruit par « l’épidémie de surdose ». Il a également ajouté que ses drogues avaient toutes été testées pour s’assurer qu’elles ne contenaient pas de fentanyl – l’opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l’héroïne qui contribue à la majorité des décès par surdose. Il a révélé qu’il prévoyait de vendre des lots de cocaïne, de méthamphétamine, d’héroïne et de crack en petites quantités, jusqu’à 2,5 grammes, dans le but d’éviter de nouveaux décès.

De plus, selon le point de vente, l’homme de 51 ans a déclaré qu’il avait prévu d’ouvrir son magasin après que Santé Canada a décriminalisé la possession de petites quantités de drogues dures dans la province de la Colombie-Britannique (BC) au début de cette année dans le cadre d’un projet pilote de trois ans. Il a également ajouté qu’il prévoyait de contester son arrestation devant le tribunal, arguant que les fournitures de drogue contaminées causent des dommages.

Par ailleurs, dans un communiqué, la gendarme Tania Visintin a déclaré que la police de Vancouver « soutenait les mesures visant à améliorer la sécurité publique des personnes qui consomment de la drogue, y compris les services de réduction des méfaits et la dépénalisation », mais a déclaré que la police continuerait à lutter contre le trafic de drogue.

Actuellement, M. Martin n’est pas en garde à vue dans l’attente d’une audience devant le tribunal, a indiqué la police. On lui a également demandé de rester à l’écart du Downtown Eastside de Vancouver.