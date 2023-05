Un homme arrêté après une collision de voiture avec les portes de Downing Street, où vit le Premier ministre britannique

LONDRES (AP) – Une voiture est entrée en collision jeudi avec les portes de Downing Street dans le centre de Londres, où se trouvent le domicile et les bureaux du Premier ministre britannique, déclenchant une réponse de sécurité rapide dans l’un des sites les plus fortifiés de Londres.

La police métropolitaine a déclaré qu’un homme avait été arrêté jeudi après-midi sur les lieux, soupçonné de dommages criminels et de conduite dangereuse. Aucun blessé n’a été signalé.

Le Premier ministre Rishi Sunak était dans son bureau à l’époque.

Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux montraient une voiture blanche se dirigeant directement vers les portes à basse vitesse à travers Whitehall, l’artère principale du quartier gouvernemental de Londres.

Des images tournées peu de temps après montraient une voiture avec son coffre ouvert contre les hautes portes métalliques, alors que des policiers inspectaient le véhicule.

Il n’était pas immédiatement clair si l’accident était délibéré. La police a déclaré qu’elle travaillait pour établir les circonstances.

« J’ai entendu une détonation et j’ai levé les yeux et j’ai vu des tas de policiers avec des pistolets Taser crier après l’homme », a déclaré le témoin Simon Parry, 44 ans. « De nombreux véhicules de police sont arrivés très rapidement et ont rapidement évacué la zone. »

La BBC a montré une photo d’officiers emmenant un homme avec les mains menottées derrière le dos.

Les agents ont bouclé Whitehall après l’accident, mais ont commencé à lever les barrières en une demi-heure, permettant aux gens de retourner à Whitehall, qui regorge normalement de fonctionnaires et de touristes désireux de voir les chambres du Parlement et d’autres bâtiments historiques à proximité.

Downing Street est une rue étroite avec une rangée de maisons géorgiennes qui comprend la résidence officielle du Premier ministre au n° 10.

L’accès du public à la rue est restreint et les portes sont protégées en tout temps par des policiers armés.

Les portes ont été érigées en 1989 en réponse aux menaces des militants de l’Armée républicaine irlandaise. En 1991, l’IRA a tiré trois mortiers dans la rue, dont l’un a explosé dans l’arrière-cour du n ° 10 alors que le Premier ministre John Major dirigeait une réunion du Cabinet à l’intérieur. Trois policiers et un fonctionnaire ont été légèrement blessés.

The Associated Press