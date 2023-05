Un homme arrêté après qu’une jeune fille de 16 ans a été poignardée à mort dans la rue de Delhi – sous le regard des passants | Nouvelles du monde

Un homme de 20 ans a été arrêté à Delhi à la suite du meurtre brutal d’une jeune fille de 16 ans en public, qui a été filmé par CCTV.

Avertissement : Cet article contient des descriptions et une image que certains lecteurs peuvent trouver pénibles

Des images de l’attaque ont montré un homme poignardant à plusieurs reprises la jeune fille. Il a ensuite ramassé une dalle de pierre qui se trouvait à proximité et l’a frappée à la tête.

Le clip de CCTV, qui a largement circulé en ligne et provoqué l’indignation à travers l’Inde, a montré plusieurs personnes passant devant le déroulement de l’attaque violente.

L’incident a été filmé dans une ruelle située dans la zone Shahbad Dairy de Delhi’s Rohini.

La police de Delhi a arrêté un suspect, qu’ils ont identifié comme étant Sahil, de Bulandshahr dans l’Uttar Pradesh, plusieurs heures après l’attaque.

La police a déclaré que le couple était en couple et avait été vu en train de se disputer avant l’attaque de dimanche soir.

La victime aurait été en route pour une fête d’anniversaire du fils de son ami lorsque l’attaque a eu lieu.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, son corps a été retrouvé dans une mare de sang.

Les conclusions préliminaires d’une autopsie ont révélé que la jeune fille avait subi une rupture du crâne lors de l’attaque.

Il a également déclaré qu’elle avait été poignardée 16 fois au total, a rapporté l’agence de presse ANI.

S’adressant à ANI, le père de la fille a déclaré: « Ma fille a été poignardée à plusieurs reprises, sa tête a également été matraquée en morceaux.

« Nous exigeons des sanctions sévères pour les accusés. »

La mère de la victime a déclaré qu’il n’était pas connu de la famille.

Elle a dit qu’ils avaient essayé de poser des questions à la fille sur son petit ami, mais elle n’a rien révélé.

« Nous n’avons jamais vu Sahil. Nous demandons justice pour notre fille », a-t-elle déclaré.

L’officier de police Kumar Singh a déclaré dans un communiqué: « Sahil et la défunte étaient en couple mais hier, ils se sont disputés. Dimanche, la défunte prévoyait d’assister à l’anniversaire du fils de son amie Neetu. L’accusé Sahil l’a interceptée et poignardée à plusieurs reprises. . »

Il a déclaré que la police avait arrêté le suspect et enquêtait davantage sur l’affaire.

Un ami de la victime a déclaré que le jeune de 16 ans et Sahil « se disputaient depuis un certain temps et ne se parlaient pas ».

« C’était l’anniversaire de ma fille, alors elle [the victim] était allé faire des courses. Elle a acheté des vêtements et a dit qu’elle allait rencontrer un autre de ses amis. Mais elle n’est jamais revenue », a ajouté Neetu, affirmant que les deux étaient des « amis proches » et que l’adolescent vivait avec elle.

Swati Maliwal, chef de la Commission de Delhi pour les femmes (DCW), a déclaré que Delhi était devenue extrêmement dangereuse pour les femmes et qu’un avis a été envoyé à la police au sujet de l’attaque.

Elle a déclaré: « Une jeune fille de 16 ans a été poignardée de 40 à 50 fois, puis a été frappée par une pierre à plusieurs reprises, après quoi elle est décédée. Tout cela a été filmé par CCTV. Plusieurs personnes ont vu cela mais n’y ont pas prêté attention.

« Delhi est devenue extrêmement dangereuse pour les femmes et les filles. J’appelle le gouvernement central à convoquer une réunion de haut niveau avec Union HM, Delhi LG, chef DCW et Delhi CM. »