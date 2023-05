Un homme arrêté après que des gardes ont tiré sur une voiture se précipitant aux portes du Vatican | Nouvelles du monde

Le chauffeur est entré dans la cour San Damaso du palais apostolique (Photo: Getty) Un homme soupçonné de problèmes psychiatriques a réussi à passer les gardes suisses au Vatican avant d’être appréhendé par la police. Les gendarmes du Vatican ont tiré sur les pneus avant du véhicule pour tenter de l’empêcher de se précipiter vers la porte, mais le conducteur a pu pénétrer dans la cour San Damaso du palais apostolique. Le conducteur, âgé d’environ 40 ans et dans un « état grave d’altération psychophysique », a été arrêté dès qu’il a mis le pied sur les pavés. Il est détenu à la caserne du Vatican. Il n’était pas clair si le pape François se trouvait à proximité de l’incident, qui s’est produit après 20 heures à la porte Santa Anna, l’une des principales entrées de l’État de la Cité du Vatican au cœur de Rome. François vit de l’autre côté de la Cité du Vatican à l’hôtel Santa Marta, où à cette heure-là il dînait normalement et se retirait dans sa chambre. Le communiqué du Vatican a indiqué que dès que les gendarmes ont sonné l’alarme d’une incursion, la porte principale bloquant l’accès à la place devant l’hôtel de François a été fermée.



C'était une incursion rare dans la cité-état, dont une grande partie est interdite au grand public, surtout la nuit.

Alors que les visiteurs peuvent accéder à la basilique Saint-Pierre et aux musées du Vatican pendant les heures d'ouverture, et que les personnes munies d'ordonnances médicales peuvent se rendre à la pharmacie du Vatican, une autorisation est nécessaire pour entrer dans d'autres bâtiments de l'enclave. Le Palais apostolique, qui abrite les appartements pontificaux, les principales salles de réception, les archives et les bureaux du Vatican, est gardé 24 heures sur 24 par des gardes suisses et des gendarmes qui surveillent divers points de contrôle. Ce n'est pas la première fois qu'une personne ayant des problèmes psychiatriques apparents provoque une perturbation au Vatican. Lors d'une messe de la veille de Noël 2009, une femme a sauté la barricade de la basilique Saint-Pierre et a tenté d'attaquer le pape Benoît XVI. Il n'a pas été blessé, bien qu'un cardinal marchant dans la procession se soit cassé la hanche dans le chahut.

