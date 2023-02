Un homme arrêté après le vol de singes au zoo de Dallas aux États-Unis

Un homme a été arrêté pour le vol de tamarins empereurs dans un zoo aux États-Unis.

Le zoo de Dallas a été frappé par une série d’incidents inhabituels impliquant leurs animaux ces derniers temps.

Les singes disparus ont été retrouvés dans une maison abandonnée à Lancaster.

Un homme de 24 ans a été arrêté pour le vol de deux singes tamarins empereurs au zoo de Dallas, a annoncé vendredi la police, ajoutant qu’il avait été arrêté après avoir été repéré à l’aquarium de la ville.

Le zoo a été touché par une récente vague d’animaux disparus et d’autres incidents bizarres, notamment une brèche dans l’enclos d’un léopard nébuleux qui a ensuite été retrouvé dans l’enceinte du zoo.

Les deux singes disparus ont été découverts dans une maison abandonnée à Lancaster, à 25 km, un jour après leur disparition lundi.

La police avait publié une photographie d’un homme portant un sweat à capuche et avait demandé au public de l’aider à l’identifier.

“La police de Dallas a reçu un tuyau (Davion) ​​Irvin a été vu à l’aquarium de Dallas près d’expositions d’animaux”, a déclaré la police dans un communiqué.

Irvin est monté dans une rame de métro et a été arrêté après avoir débarqué. Il a été accusé de six chefs de cruauté envers les animaux et emmené à la prison du comté.

Un vautour oricou en voie de disparition au zoo a récemment été retrouvé mort d’une blessure dans ce que les autorités ont qualifié de circonstances “inhabituelles”.

Des caméras de sécurité supplémentaires et des patrouilles de nuit accrues ont été introduites pour protéger les animaux.

Les tamarins empereurs sont de petits singes avec de longues moustaches blanches qui remontent de leur visage et sont nommés pour leur ressemblance avec l’empereur allemand Guillaume II.