Un homme arrêté après avoir volé une ambulance à l’hôpital d’Okanagan

Un homme a été arrêté et inculpé après avoir fait une balade dans une ambulance volée à l’hôpital régional de Penticton.

Le 17 janvier, la GRC a répondu aux informations selon lesquelles un homme était entré dans une ambulance garée à l’hôpital et l’avait chassée.

La police a trouvé l’ambulance abandonnée à quelques pâtés de maisons.

“Plusieurs agents ont rapidement répondu à la zone”, a déclaré le const. Dayne Lyons, agente des relations avec les médias de la GRC de Penticton. «Les services cynophiles de la police, les services d’identité judiciaire, les services de police autochtones et les patrouilleurs ont tous pris la route pour effectuer des patrouilles, effectuer une piste canine, verrouiller une scène et un périmètre et analyser l’ambulance récupérée.»

Environ 45 minutes plus tard, la GRC a reçu un autre appel d’un résident près de la scène au sujet d’un homme suspect caché dans les buissons près de leur maison.

Le suspect a été retrouvé sur place par les agents.

“Nos agents ont travaillé extrêmement rapidement pour retrouver l’ambulance et le suspect”, a déclaré Lyons. «Nous apprécions également beaucoup le membre de la communauté qui a remarqué une personne qu’il a trouvée suspecte et a appelé la police pour le signaler. Nous sommes fiers de travailler avec la communauté pour assurer la sécurité de notre ville. »

L’homme a été arrêté, détenu et des accusations de vol de véhicule à moteur sont transmises au service des poursuites de la Colombie-Britannique pour examen.

