Un homme arrêté après avoir tenté de sauter par-dessus les barrières alors que le cercueil de la reine commence son voyage vers Windsor

Un HOMME a été arrêté pour avoir tenté de sauter par-dessus une barrière lors de la procession de la Reine.

Le cercueil de la reine effectue son dernier voyage dans des rues bordées de milliers de personnes en deuil à la suite d’un service funèbre émouvant.

Un homme a tenté de franchir une barrière pendant le cortège

Des milliers de personnes en deuil ce matin ont bordé les rues et beaucoup ont fait la queue toute la nuit pour apercevoir leur monarque bien-aimé.

Mais un participant a été appréhendé par des flics pour avoir tenté de sauter par-dessus les barrières sur Parliament Street près du cénotaphe.

L’arrestation a eu lieu lorsque le cercueil de The Quern a émergé, mais avant que le cortège complet ne soit en cours.

Cela survient alors que le roi Charles dirige la famille royale dans une sombre procession derrière Sa Majesté devant le palais de Buckingham, avant qu’elle ne retrouve son mari bien-aimé, le prince Philip, à Windsor.

Il est rejoint par ses frères Andrew et Edward et sa sœur Anne, ainsi que les princes William et Harry.

Quelque 98 marins tirent le chariot de canon de cérémonie, tandis que 40 autres marchent derrière.

Des gardes et des membres des Forces armées suivent, marchant tous à 75 pas par minute.

La reine consort, la princesse de Galles, la duchesse de Sussex et la comtesse de Wessex suivent en voiture.