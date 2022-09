Un homme arrêté après avoir pointé une fusée éclairante sur le chauffeur du bus ETS

Une personne a été arrêtée mercredi en vertu de la loi sur la santé mentale après qu’un homme ait pointé ce qui semblait à l’origine être une arme à feu sur un conducteur d’ETS.

Selon la police, l’incident s’est produit vers 17 h 30 au Centre de transport de Westmount au 111 Avenue et 135 Street.

L’homme se serait approché du conducteur et aurait tendu la main autour de la cloison en plastique avec ce qui semblait être une arme à feu et l’aurait pointée sur le conducteur.

Une bagarre s’en est suivie, et un passager a tenté d’intervenir, selon la police.

Le bus, toujours en marche, a percuté le côté du bâtiment de transit.

Le conducteur a finalement pu prendre l’arme du suspect, selon la police. Il a été confirmé plus tard qu’il s’agissait d’un pistolet lance-fusées chargé qui avait été peint à la bombe en noir.

La police est arrivée sur les lieux et le suspect a été placé en garde à vue sans incident.

Parce que l’homme a été arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale, la police ne divulgue pas son nom.

L’Amalgamated Transit Union affirme que la situation est un autre exemple de la raison pour laquelle davantage d’agents de la paix du transport en commun sont nécessaires.

Steve Bradshaw, président de la section locale 569 de l’ATU, qui représente le chauffeur, a déclaré qu’il y aurait eu un agent de sécurité contractuel au centre de transit, mais que cette personne n’aurait pas eu le pouvoir d’intervenir.

« Ces gens n’ont pas la capacité d’imposer la sécurité. Ils observent et rapportent seulement. Donc, cela nous donne vraiment l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de valeur à les avoir là-bas », a-t-il déclaré à CTV News Edmonton.

«Il y a pas mal de budget dépensé pour avoir ces agents de sécurité contractuels. Tout ce qu’ils rapporteront sera terminé bien avant que de véritables agents de sécurité ou de police n’arrivent sur place.

Bradshaw dit qu’il y a actuellement environ 80 à 90 agents de la paix du transport en commun employés à Edmonton. Il aimerait que l’argent dépensé pour la sécurité des contrats soit utilisé pour embaucher plus d’agents de la paix.

“Ce sont nos employés, ce sont des personnes qui ont besoin de notre protection, et si nous ne mettons pas le bon ratio de sécurité sur le système, alors nous ne faisons pas notre travail”, a-t-il déclaré.

Bradshaw a ajouté que le conducteur était secoué, mais pas blessé physiquement.

Aucun blessé n’a été signalé à la suite de l’incident.

« Nos compliments à l’opérateur, notre membre, qui s’en est bien sorti. Nous pensons que cela aurait pu se terminer très différemment si les choses avaient mal tourné.

Le service de transport en commun d’Edmonton a publié la déclaration suivante au sujet de l’incident :

«Nous avons une tolérance zéro pour le harcèlement ou toute forme de violence dans les transports en commun. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cet incident, y compris les passagers et l’opérateur. Après l’incident, un soutien par les pairs a été offert à l’opérateur de l’autobus et un soutien supplémentaire continuera d’être disponible pour l’opérateur. Nous sommes reconnaissants de la réponse de l’EPS et examinons également l’incident en interne pour voir si des améliorations peuvent être apportées.



Avec des fichiers de David Ewasuk de CTV News Edmonton.