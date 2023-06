Un homme arrêté alors qu’il pénétrait par effraction dans la propriété de Pierce Brosnan pour nettoyer après un acte vraiment dégoûtant

Un HOMME a été arrêté après avoir pénétré par effraction dans la propriété privée de Pierce Brosnan.

Le suspect aurait utilisé le jardin du voisin de la star de James Bond comme toilette personnelle avant de se rendre chez Pierce.

Getty Images – Getty

AP : Presse associée

Selon TMZ, les adjoints du shérif du comté de Los Angeles se sont précipités au domaine de Pierce à Malibu lundi après-midi après avoir reçu des informations faisant état d’un homme sur sa propriété et celle de son voisin.

On a dit que l’homme avait uriné et déféqué dans le jardin des voisins de Pierce.

Après avoir utilisé le jardin comme toilettes personnelles, le suspect s’est rendu chez Pierce.

La police a déclaré que l’homme s’était promené dans le jardin arrière de Pierce et était entré par effraction dans la buanderie intérieure pour se nettoyer.

Apparemment, l’accusé a décollé et s’est dirigé vers la plage voisine lorsque la police s’est présentée.

Cependant, l’hélicoptère d’un shérif l’a trouvé caché dans les rochers le long du rivage.

L’homme a ensuite été placé en garde à vue et condamné pour cambriolage pour avoir volé l’eau de Pierce.

Les flics ont déclaré que l’épouse de la star de Mamma Mia, Keely Shaye Smith, était chez elle lors de l’incident.

Cependant, on ne sait toujours pas si Pierce était là aussi ou non.

Une porte-parole du comté de Malibu Sherriff a confirmé que l’incident s’était produit lundi dans la région de Broad Beach.

Pierce avait précédemment mis en vente son manoir de Malbu en septembre 2020 avant de le retirer du marché quelques mois plus tard.

S’il avait été vendu pour son prix demandé de 100 millions de dollars, il aurait été l’une des propriétés les plus chères du quartier haut de gamme, qui abrite des légendes hollywoodiennes telles que Danny DeVito et Dustin Hoffman.

L’impressionnante demeure a été construite par Pierce et Keely après avoir acheté deux propriétés en bord de mer dans la région pour 7,35 millions de dollars en 2000.

Couvrant plus d’un acre, le domaine contient cinq chambres et 14 salles de bains au total.

PALAIS DE PIERCE

La propriété principale, qui a mis plus d’une décennie à être fabriquée, s’appelle Orchid House et couvre près de 12 500 pieds carrés.

Le décor de la propriété est un clin d’œil à la Thaïlande, où Pierce a filmé le film Bond de 1997 Tomorrow Never Dies.

Il dispose de 117 pieds de front de mer, avec une piscine d’eau salée en face de la maison d’hôtes.

Le complexe dispose également d’un home cinéma avec un bar et des gradins. Une autre aile de la maison contient une grande salle de sport en miroir, un sauna, un hammam, une baignoire japonaise et un plongeon froid.

Brosnan et sa famille vivent actuellement à Hawaï sur l’île de Kauai.

Brosnan avait précédemment déclaré au Wall Street Journal : « J’adore Malibu. Il a mon cœur. Mais ces jours-ci, « la maison est vraiment ici dans les îles ».

Cela vient après que Pierce ait semblé plus heureux que jamais dans un récent cliché de vacances qu’il a partagé.

MAMAN MIA !

L’acteur de James Bond et sa femme Keely sont mariés depuis 2001 et ils partagent deux enfants ensemble : Paris et Dylan.

Pierce est allé sur Instagram plus tôt ce mois-ci pour publier une photo émouvante de lui-même et de Paris à Florence, en Italie, ensemble.

Le couple a posé à l’extérieur avec la vue sur le célèbre pont médiéval, le Ponte Vecchio, derrière eux.

L’acteur a souri d’une oreille à l’autre tandis que Paris regardait au loin.

Ils ont pris une autre photo époustouflante d’eux se regardant pendant que Pierce avait son bras autour de son fils.

La star de Mamma Mia l’a légendé : « Papa et Paris, Florence, Ponte Vecchio ».

Les amis et les fans de Pierce ont tous afflué vers le poste pour complimenter la paire.

Un abonné a écrit : « Ils se ressemblent beaucoup ! Que les jours soient beaux pour vous en Italie!”

La Méga Agence