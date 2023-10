La police de Los Angeles a arrêté mercredi un homme après qu’il aurait tenté de s’introduire par effraction dans la maison d’une famille d’origine juive dans le quartier de Studio City à Los Angeles et aurait proféré des menaces antisémites.

Daniel Garcia a été arrêté parce qu’il était soupçonné de harcèlement criminel et de menaces criminelles après avoir été accusé d’avoir tenté de donner un coup de pied dans la porte arrière de la maison familiale vers 5 heures du matin mercredi, alors qu’il ne portait que ses sous-vêtements. selon un communiqué de presse du LAPD. L’homme a également été entendu crier « Libérez la Palestine » et « Tuez les Juifs », selon le communiqué. Les autorités affirment qu’elles enquêtent sur l’incident, considéré comme un crime de haine.

Garcia est détenu à la prison de Van Nuys en échange d’une caution de 225 000 $. Au moment de la publication, on ne savait pas s’il avait un avocat.

La police a déclaré que les détectives avaient découvert que Garcia souffrait peut-être d’une maladie mentale. Garcia a agi seul et semblait motivé par les croyances religieuses perçues des victimes, a indiqué la police, ajoutant qu’il pourrait avoir eu des contacts antérieurs avec les victimes.

L’une des victimes, qui s’est depuis fait connaître sous le nom de Mendel Meyers, a déclaré à NBC Los Angeles qu’il a sauté de son lit après que lui et sa femme aient été réveillés par le bruit d’une personne entrant par effraction dans la maison. La personne serait entrée dans la chambre lorsque Meyers l’a confronté et a tenté de le faire sortir. Meyers a déclaré que ses quatre enfants se trouvaient également à l’intérieur de la maison.

La police a ouvert une enquête après qu’un homme aurait tenté de s’introduire par effraction dans la maison de Mendel Meyers, vue ici, et aurait appelé au meurtre de Juifs. NBC Los Angeles

“J’ai crié à ma femme : ‘Apportez-moi mon arme'”, Meyers, qui a dit au point de vente il ne possède pas d’arme à feu, a rappelé. « J’ai crié : « Je vais te tirer dessus », et il a eu peur, il a pris ses bras et a dit : « Ne tire pas, ne tire pas », mais il n’arrêtait pas de crier : « Palestine libre, Palestine libre ». et ‘Peuple juif, vous devez tuer le peuple juif.’

Renard 11 les caméras ont filmé un homme sur le siège arrière d’un véhicule de police après l’incident, en train de crier « Libérez la Palestine ».

La maire Karen Bass a condamné l’incident comme un « acte ignoble de haine », ajoutant que le LAPD continuera à mener des patrouilles accrues dans toute la ville au milieu de la guerre dans la bande de Gaza.

“L’acte ignoble de haine qui a eu lieu ce matin n’a pas sa place dans notre ville”, a déclaré Bass dans un communiqué. « À la suite de la terreur et de la violence infligées au cours des semaines précédentes, c’est l’une des pires craintes des familles juives à travers notre pays : la haine franchit le seuil, détruisant le sentiment de sécurité et de sanctuaire dans une maison. »

Des groupes de défense nationaux et des responsables gouvernementaux ont mis en garde les Américains contre une récente augmentation des crimes haineux contre les musulmans et les juifs. Dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les membres des deux groupes confessionnels affirment avoir été pris pour cible et harcelés. Dans l’Illinois, un garçon palestinien américain de 6 ans, Wadea Al-Fayoume, est décédé après avoir été poignardé 26 fois par son propriétaire. Les autorités locales ont déclaré que lui et sa mère, qui a survécu à l’attaque, avaient été la cible d’un acte d’islamophobie.

« Nous devons dénoncer sans équivoque l’antisémitisme », a déclaré le président Joe Biden lors d’un discours à la nation la semaine dernière. « Il faut aussi dénoncer sans équivoque l’islamophobie. »