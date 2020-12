Une personne a été arrêtée à l’aéroport de Chennai pour avoir tenté de faire passer de l’or, des iPhones, des cigarettes et des ordinateurs de bureau usagés d’une valeur de Rs 22,66 lakh depuis Dubaï, a annoncé mercredi un communiqué officiel.

Le commissaire des douanes de l’aéroport international de Chennai a déclaré dans un communiqué que deux passagers, identifiés comme Sathik Abdul Mannan, 46 ans, et Thamemun Ansari Abdul Rashid, 34 ans, de Ramnathapuram, sont arrivés de Dubaï sur un vol Air India Express et ont été interceptés à la sortie. soupçonné de porter de l’or.

Dans leur quête personnelle, deux morceaux coupés de 98 grammes et un paquet de pâte d’or de 169 grammes qui a donné 142 grammes d’or.

Le total de 240 grammes d’or d’une pureté de 24 K valant Rs 12 lakh a été saisi.

Après examen de leurs bagages enregistrés, 11 iPhone 12, 45 cigarettes de marque Gudang Garam et Benson & Hedges et 11 ordinateurs de bureau Lenovo remis à neuf d’une valeur totale de Rs 10,66 lakh ont été récupérés et saisis en vertu de la législation douanière.

Rashid a été arrêté pour avoir précédemment commis un crime contre lui, indique le communiqué.