Un homme arrêté à Heathrow “tentant de fuir le Royaume-Uni” après avoir “foncé une voiture sur quatre piétons lors d’une tentative de meurtre”

Un HOMME a été arrêté à l’aéroport d’Heathrow pour tentative de meurtre après qu’une voiture a percuté quatre piétons.

Les flics ont été appelés à 2 h 43 dimanche après des informations selon lesquelles des piétons avaient été heurtés par un véhicule sur Kingsley Road, près de la jonction avec Taunton Avenue, à Hounslow.

Un homme a été arrêté à Heathrow après avoir «foncé une voiture sur quatre piétons lors d’une tentative de meurtre» Crédit : UB1UB2/Twitter

La scène sur Kingsley Road, Hounslow, à la suite d’une collision qui a fait quatre blessés Crédit : LNP

Les quatre hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été transportés à l’hôpital où deux sont dans un état critique Crédit : LNP

Les piétons, tous des hommes au début de la vingtaine, ont été transportés à l’hôpital où deux d’entre eux sont toujours dans un état critique.

Les deux autres ont été soignés pour des blessures qui n’ont pas changé leur vie.

Le conducteur de la voiture ne s’est pas arrêté sur les lieux, a indiqué la police.

Les détectives ont ouvert une enquête et arrêté un homme de 20 ans à l’aéroport d’Heathrow, soupçonné de tentative de meurtre juste avant 19 heures.

La police a déclaré qu’il avait réservé un vol et prévoyait de quitter le pays.

Un deuxième homme a également été arrêté à proximité, soupçonné d’avoir aidé un délinquant.

L’inspecteur-détective en chef Andy Thrower a déclaré: “Il s’agit d’un incident grave qui aura choqué la communauté locale.

“Deux hommes sont à l’hôpital et se battent pour leur vie et nos pensées vont à eux et à leurs familles.

“Les agents ont agi sans délai pour identifier un suspect.

“L’arrestation – qui s’est produite alors que l’homme tentait de quitter le Royaume-Uni – est un développement opportun et crucial dans cette enquête en cours.

“Nous continuerons à notre rythme alors que nous travaillons pour établir ce qui s’est passé et pour obtenir justice pour les victimes.”

DCI Thrower a déclaré que la police demandait à toute personne susceptible d’aider à contacter la police.

Il a déclaré: “Je continuerais d’exhorter toute personne disposant d’informations à se manifester.”

Des informations peuvent être fournies en appelant le 101 ou en tweetant @MetCC avec la référence 921/25SEP ou en appelant l’association caritative indépendante Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.