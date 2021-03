Plus tard, il a répondu incorrectement à une question, ce qui a éveillé les soupçons et il a été emmené au poste de police, a déclaré l’officier. Singh a été arrêté et sa carte d’admission, son diplôme MBBS et son formulaire de demande ont été saisis, a déclaré Meena.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy