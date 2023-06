Un homme arrêté à Blind Bay après avoir prétendument menacé de tuer un huissier, un voisin

Un homme fait face à plusieurs accusations après avoir prétendument menacé de tuer une personne dans une résidence de Blind Bay en brandissant une réplique d’arme à feu.

Le lundi 26 juin, des policiers, dont des agents du détachement de la GRC de Salmon Arm, des membres de l’équipe d’intervention d’urgence du district sud-est et des services aériens de la GRC, ont répondu à une plainte d’un homme dans une résidence de Blind Bay menaçant un huissier et un voisin.

« L’homme était en colère contre l’huissier et a proféré des menaces de tuer l’huissier et un voisin tout en agitant une arme de poing signalée », a déclaré le sergent d’état-major de la GRC de Salmon Arm. Scott West a expliqué dans un communiqué de presse.

Alors que la police répondait, l’homme est parti dans un véhicule. West a déclaré qu’il avait été rapidement arrêté dans la région de Blind Bay par des agents de Salmon Arm.

La police a trouvé l’homme en possession d’une réplique d’arme de poing et de munitions de 9 mm.

« L’homme est accusé d’avoir enfreint les conditions imposées par le tribunal en raison de la possession de munitions et d’une arme à feu, de menaces… et de possession d’une arme dangereuse pour la paix publique », a déclaré West, ajoutant que l’homme avait été placé en détention provisoire et devait comparaître. au tribunal le mardi 27 juin.

GRC Shuswap