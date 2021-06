Un homme armé tue une femme et un enfant après un marché en Floride

Un homme, une femme et un enfant sont morts jeudi dans un supermarché Publix, ont annoncé des responsables.

Selon les autorités, le tireur faisait partie des morts.

Selon les responsables, l’incident n’était pas une situation de tireur actif.

ROYAL PALM BEACH, Floride – Un homme a abattu une femme et un enfant en bas âge avant de se suicider dans un supermarché Publix de Royal Palm Beach jeudi matin, a annoncé le bureau du shérif du comté de Palm Beach.

La fusillade s’est produite à l’intérieur du magasin près de la section des fruits et légumes juste après 11h30 dans un Publix situé dans un centre commercial qui abrite également des petits magasins et des restaurants.

L’agence a déclaré jeudi soir qu’elle n’identifierait ni la femme ni le bambin, qui aurait eu 2 ans ce mois-ci. Il a déclaré que leur famille avait invoqué ses droits en vertu d’un amendement de 2018 à la constitution de l’État, sur le modèle de la loi californienne Marsy, qui permet aux victimes d’actes criminels et à leurs familles de ne pas divulguer leur nom dans les rapports publics.

Le bureau du shérif a identifié le tireur jeudi soir comme étant Timothy J. Wall, 55 ans, de Royal Palm Beach. Il a déclaré que jeudi soir, il n’y avait « aucun motif ou relation connu entre le tireur et ses victimes ».

Les autorités ont déclaré qu’une arme à feu avait été trouvée près du corps de Wall et qu’ils pensaient que ses blessures lui étaient auto-infligées.

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, la porte-parole du shérif, Teri Barbera, a déclaré que les détectives parlaient à des témoins et examinaient la vidéo de surveillance.

« Ce n’était PAS une situation de tireur actif », a déclaré Barbera dans un communiqué.

Juan Guardia a déclaré qu’il se trouvait dans la zone de charcuterie du supermarché lorsque le chaos a éclaté.

« J’ai entendu : « Ils tirent ! » Une employée de Publix a dit : ‘Courez ! Tirez !' », se souvient Guardia. « J’avais peur. C’est triste parce que tout s’est passé vite. Tout le monde courait. Certains employés pleuraient. »

Plusieurs voitures de patrouille sont arrivées au centre commercial The Crossroads peu avant midi. Un hélicoptère du bureau du shérif a plané dans les airs au-dessus du magasin et un véhicule de secours d’incendie du comté de Palm Beach était sur les lieux.

Alors qu’une poignée d’employés de Publix ont été autorisés à quitter le magasin, il est apparu que la plupart des travailleurs et certains clients étaient gardés à l’intérieur pour être interrogés par des députés. Vers 14 h 30, certains travailleurs ont commencé à quitter le magasin.

Les forces de l’ordre vérifiaient les étiquettes d’immatriculation des voitures sur le parking. Les gens n’étaient pas autorisés à déplacer leurs véhicules.

Les riverains ont exprimé leur choc.

« C’est un Publix amical. Je ne peux pas croire que cette chose folle soit arrivée », a déclaré Tracy Greene, qui fait souvent ses courses dans le magasin.

« Ce n’est pas un problème de Publix. C’est un problème de personnes », a déclaré Oahtee Moody, un résident de Royal Palm Beach qui vit en face du magasin. « Je suis né et j’ai grandi ici, et je ne m’attendrais jamais à ce que cela se produise. »

Publix compte plus de 1 200 magasins dans sept États du sud-est des États-Unis. Maria Brous, porte-parole de Publix, a déclaré à USA TODAY que la société coopérait avec les forces de l’ordre locales.

« Nos pensées vont à ceux qui sont touchés par cette tragédie », a déclaré Brous.

La commissaire du comté, Melissa McKinlay, qui représente la région, a déclaré dans un communiqué que la fusillade était « déchirante ».

« Nous sommes devenus trop insensibles à la violence armée », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, nous pleurons la perte de ces vies et nous prions pour ceux à l’intérieur de Publix qui ont été témoins de cette tragédie ainsi que les premiers intervenants qui continuent de courir vers le danger pour protéger le public. Demain, nous devons intensifier et engager une conversation très honnête pourquoi cela s’est produit et ce qui peut faire spécifiquement pour empêcher cette violence. L’inaction n’est pas une option. «

Royal Palm Beach est un village d’environ 40 000 habitants, selon les données du Census Bureau. Le village est à environ 15 miles à l’intérieur des terres, à l’ouest de West Palm Beach.

