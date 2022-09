Un homme armé tue un ressortissant sino-pakistanais à Karachi et fait 2 blessés

Un couple chinois qui dirigeait la clinique a été blessé lors de l’attaque, qui a eu lieu dans le quartier Sadar de la ville, a déclaré le responsable de la police Asad Raza. La police a identifié la victime comme étant Ronald Raymond Chou et le couple comme étant le Dr Richard Hu et Margaret Hu.

Sharjeel Memon Kharal, l’inspecteur général adjoint de la police de Karachi, a déclaré qu’il s’agissait d’un assassinat ciblé. « Selon l’enquête initiale, cette clinique (dentaire) a été pointée du doigt et ciblée.

Il a déclaré qu’un tireur isolé était impliqué dans l’attaque et que des agents enquêtaient.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour le meurtre, mais l’Armée de libération baloutche séparatiste a revendiqué la responsabilité de certaines des attaques précédentes contre des Chinois dans la ville et ailleurs au Pakistan.

Des milliers de Chinois vivent et travaillent au Pakistan, la plupart d’entre eux étant impliqués dans le projet d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars de Pékin reliant l’Asie du Sud et centrale à la capitale chinoise.

En avril, une explosion a détruit une camionnette à l’intérieur d’un campus universitaire de Karachi, tuant trois ressortissants chinois et leur chauffeur pakistanais. Cette attaque a été revendiquée par la BLA, qui a déclaré qu’une femme kamikaze avait ciblé les Chinois et a mis en garde contre d’autres attaques de ce type.

La Chine a condamné cette attaque et a demandé au Pakistan de renforcer la sécurité de ses ressortissants.

Dans un communiqué, la ministre pakistanaise de l’Intérieur, Rana Sanaullah, a condamné la fusillade de mercredi, affirmant que “de tels incidents sont intolérables”. Il a ordonné à la police d’assurer l’arrestation de l’agresseur dans les plus brefs délais.

Le Baluchistan a longtemps été le théâtre d’une insurrection de bas niveau par des groupes armés réclamant plus d’autonomie et une plus grande part des ressources naturelles de la région, sinon une indépendance totale vis-à-vis du Pakistan.