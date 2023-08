Un homme armé tue trois personnes en Floride, poussé par la « haine » raciale : police

Un homme armé motivé par la haine raciale a abattu trois Noirs samedi à Jacksonville, en Floride, avant de retourner mortellement son arme contre lui-même, ont annoncé les autorités.

Le tireur, un homme blanc d’une vingtaine d’années, était équipé d’un gilet tactique et armé d’un fusil de type AR et d’une arme de poing lorsqu’il a commencé à tirer dans un magasin discount Dollar General, a déclaré le shérif TK Waters.

« Il a ciblé un certain groupe de personnes, à savoir les Noirs. C’est ce qu’il a dit vouloir tuer. Et c’est très clair », a déclaré le shérif, ajoutant qu’il y avait deux hommes et une femme victimes.

Les manifestes découverts par la famille du tireur peu avant l’attaque « détaillent l’idéologie de haine dégoûtante du tireur », a déclaré le shérif Waters lors d’une conférence de presse.

Le FBI va enquêter sur la fusillade, la considérant comme un crime de haine, a déclaré Sherri Onks, agent spécial du bureau pour Jacksonville.

Cette fusillade est la dernière d’une vague de violence armée survenue ce week-end aux États-Unis, après des explosions meurtrières à Boston, Chicago et Oklahoma.

