Un homme armé tue au moins 30 personnes dans une crèche thaïlandaise

Un ancien policier armé d’une arme à feu et d’un couteau a pris d’assaut jeudi une crèche dans le nord-est de la Thaïlande, tuant au moins 30 personnes, dont des enfants, avant de se suicider et de tuer sa famille, a indiqué la police.

L’agresseur, armé d’un fusil de chasse, d’un pistolet et d’un couteau, a ouvert le feu sur la garderie de la province de Nong Bua Lam Phu vers 12h30 (5h30 GMT) avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule, a indiqué la force.

“Le bilan de la fusillade (…) est d’au moins 30 personnes”, a déclaré Anucha Burapachaisri, porte-parole du cabinet du Premier ministre thaïlandais.

Le colonel de police Jakkapat Vijitraithaya, de la province où l’attaque s’est produite, a identifié le tireur comme étant Panya Khamrab, un lieutenant-colonel de police qui, selon lui, a été renvoyé de la police l’année dernière pour consommation de drogue.

Jakkapat a déclaré qu’il y avait 23 enfants parmi les morts, âgés de deux à trois ans.

Le massacre survient moins d’un mois après qu’un officier de l’armée en service a abattu deux collègues dans une base d’entraînement militaire de la capitale Bangkok.

Alors que la Thaïlande a des taux élevés de possession d’armes à feu, les fusillades de masse sont extrêmement rares.

Mais au cours de l’année écoulée, il y a eu au moins deux autres cas de meurtres par balles par des soldats en service, selon le Bangkok Post.

Et en 2020, lors de l’un des incidents les plus meurtriers du royaume ces dernières années, un soldat a abattu 29 personnes au cours d’un déchaînement de 17 heures et en a blessé des dizaines d’autres avant d’être abattu par des commandos.

Cette fusillade de masse était liée à un différend sur la dette entre le sergent-major Jakrapanth Thomma et un officier supérieur, et les hauts gradés militaires s’efforçaient de dépeindre le tueur comme un soldat voyou.