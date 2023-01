Un homme armé tue 10 personnes près du festival du Nouvel An lunaire en Californie

PARC DE MONTEREY, Californie –

La chasse à un homme armé qui a tué 10 personnes dans un club de danse de salon lors des célébrations du Nouvel An lunaire s’est terminée dimanche lorsque les autorités l’ont retrouvé mort d’une blessure par balle auto-infligée dans la camionnette qu’il avait l’habitude de fuir après que des personnes aient déjoué sa tentative d’une deuxième fusillade.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a identifié l’homme comme étant Huu Can Tran, âgé de 72 ans, et a déclaré qu’aucun autre suspect n’était en fuite. S’exprimant lors d’une conférence de presse en soirée, il a ajouté que le motif de l’attaque restait flou, qui a fait 10 blessés.

Luna n’avait pas l’âge exact des victimes mais a déclaré qu’elles semblaient toutes avoir plus de 50 ans. Sept des blessés sont restés à l’hôpital, a-t-il déclaré.

Le shérif a ajouté que le suspect portait ce qu’il a décrit comme un pistolet semi-automatique avec un chargeur étendu, et une deuxième arme de poing a été découverte dans la camionnette où Tran a été retrouvé mort.

La fusillade samedi soir dans la communauté à prédominance asiatique américaine de Monterey Park a jeté une ombre sur les festivités du Nouvel An et envoyé une vague de peur dans les communautés asiatiques américaines de la région de Los Angeles. D’autres villes ont envoyé des officiers supplémentaires pour surveiller les célébrations.

S’exprimant également lors de la conférence de presse, la membre du Congrès Judy Chu a déclaré qu’elle avait encore des questions sur l’attaque, mais qu’elle espérait que les résidents se sentiraient désormais en sécurité.

“La communauté avait peur de penser qu’elle ne devrait assister à aucun événement parce qu’il y avait un tireur actif”, a déclaré Chu, ajoutant : “Vous n’êtes plus en danger”.

« Quel était le mobile de ce tireur ? dit-elle. « Avait-il une maladie mentale ? Était-il un agresseur de violence domestique ? Comment a-t-il obtenu ces armes et était-ce par des moyens légaux ou non ?

Plus tôt dimanche, des responsables de l’application des lois ont envahi et sont entrés dans la camionnette après l’avoir entourée pendant des heures avant d’entrer. Le corps d’une personne semblait affaissé sur le volant et a ensuite été retiré du véhicule.

Luna avait précédemment publié des photos d’un homme asiatique qui était soupçonné d’être le suspect.

La camionnette a été retrouvée à Torrance, une autre communauté abritant de nombreux Américains d’origine asiatique, à environ 34,5 kilomètres de ce deuxième emplacement.

Luna a déclaré que la fusillade au Star Ballroom Dance Studio à Monterey Park avait fait cinq morts parmi les femmes et cinq hommes et blessé 10 autres personnes.

Le chef de la police de Monterey Park, Scott Wiese, a déclaré dimanche soir que dans les trois minutes suivant la réception de l’appel, des agents étaient arrivés sur les lieux. Là, ils ont trouvé un vaste carnage à l’intérieur et des gens tentant de fuir par toutes les portes.

“Quand ils sont arrivés sur le parking, c’était le chaos”, a déclaré Wiese.

Environ 20 à 30 minutes après la première attaque, le tireur est entré dans la salle de bal Lai Lai à proximité de l’Alhambra. Mais les gens lui ont arraché l’arme avant qu’il ne s’enfuie, selon Luna.

Quelques heures plus tôt, Luna a déclaré que les autorités recherchaient une camionnette blanche après que des témoins ont rapporté avoir vu le suspect fuir l’Alhambra dans un tel véhicule.

Des membres d’une équipe SWAT sont entrés dans la camionnette peu de temps après et ont examiné son contenu avant de s’éloigner.

Le massacre était le cinquième massacre du pays ce mois-ci. Il s’agit également de l’attaque la plus meurtrière depuis le 24 mai, lorsque 21 personnes ont été tuées dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

Monterey Park est une ville d’environ 60 000 habitants située à l’est de Los Angeles et se compose principalement d’immigrants asiatiques de Chine ou d’Américains d’origine asiatique de première génération. La fusillade s’est déroulée au cœur de son centre-ville où des lanternes rouges décoraient les rues pour les festivités du Nouvel An lunaire. Une voiture de police était garée près d’une grande banderole qui proclamait “Bonne année du lapin!”

La célébration à Monterey Park est l’une des plus importantes de Californie. Deux jours de festivités, qui ont réuni jusqu’à 100 000 personnes ces dernières années, étaient prévus. Mais les responsables ont annulé les événements de dimanche après la fusillade.

Tony Lai, 35 ans, de Monterey Park a été stupéfait lorsqu’il est sorti pour sa promenade tôt le matin pour apprendre que les bruits qu’il entendait dans la nuit étaient des coups de feu.

“Je pensais que c’était peut-être un feu d’artifice. J’ai pensé que cela avait peut-être quelque chose à voir avec le Nouvel An lunaire”, a-t-il déclaré. “Et nous n’avons même pas beaucoup de feux d’artifice ici. C’est bizarre de voir ça. C’est vraiment sûr ici. Nous sommes en plein milieu de la ville, mais c’est vraiment sûr.”

Wynn Liaw, 57 ans, qui vit à environ deux pâtés de maisons du studio de Monterey Park, a déclaré qu’elle était choquée qu’un tel crime se produise, en particulier lors des célébrations du Nouvel An.

“Les Chinois, ils considèrent le Nouvel An chinois comme très, très spécial” – un moment où “vous ne faites rien qui porte malheur toute l’année”, a-t-elle déclaré.

Elle a pris une photo de l’activité à l’extérieur du studio pour l’envoyer à des parents et amis en Chine “pour leur faire savoir à quel point les États-Unis deviennent fous avec toutes ces fusillades de masse, même au Nouvel An”.

Une base de données Associated Press/USA Today sur les meurtres de masse aux États-Unis montre que 2022 a été l’une des pires années du pays avec 42 attaques de ce type – le deuxième plus grand nombre depuis la création du tracker en 2006. La base de données définit un massacre comme quatre personnes tuées, sans compter l’auteur.

La dernière violence survient deux mois après que cinq personnes ont été tuées dans une discothèque de Colorado Springs.

Le président Joe Biden et le procureur général Merrick Garland ont été informés de la situation, ont indiqué des aides. Biden a déclaré que lui et la première dame Jill Biden pensaient aux personnes tuées et blessées, et il a ordonné aux autorités fédérales de soutenir l’enquête.

Le Star Ballroom Dance Studio se trouve à quelques pâtés de maisons de l’hôtel de ville sur l’artère principale de Monterey Park, Garvey Avenue, qui est parsemée de centres commerciaux linéaires de petites entreprises dont les enseignes sont en anglais et en chinois. Le cantonais et le mandarin sont tous deux largement parlés, les fêtes chinoises sont célébrées et des films chinois sont régulièrement projetés dans la ville.

L’entreprise proposait des cours de danse allant du tango à la rumba en passant par le fox trot et louait son espace pour des événements. Samedi, selon son site Internet, il organisait un événement appelé “Star Night” de 20h à 23h30.

La rédactrice de l’Associated Press Julie Watson à San Diego a contribué à ce rapport.