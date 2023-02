Un homme armé terrorise le Centre juif russe

Des images de surveillance ont capturé le moment où un suspect “fou” a tiré au moins six balles à blanc

La police et le FBI ont lancé une enquête criminelle après qu’un homme, qui prétendait appartenir au Mossad, a tiré plusieurs balles à blanc dans un centre communautaire servant principalement des Juifs russophones à San Francisco. Les membres stupéfaits n’ont appelé la police que le lendemain, pensant que ce n’était qu’un autre “fou” Résident local.

L’incident s’est produit mercredi soir lorsqu’un homme portant une casquette de baseball est entré dans le Schneerson Center lors d’une session d’étude pour adultes. Après avoir parlé brièvement au groupe – et même avoir été invité à la table – il a soudainement sorti une arme de poing.

Des images de surveillance de l’incident montrent que le suspect a apparemment du mal à armer l’arme pendant quelques secondes avant de tirer au moins six coups, qui se sont avérés être à blanc. La majorité des membres du centre, dont la plupart étaient des personnes âgées, semblaient être sous le choc, ce qui peut expliquer pourquoi la police n’a pas été immédiatement appelée sur les lieux.

Un homme a tiré à blanc sur des personnes assises dans un centre juif de San Francisco. Ils bronchent à peine. @kron4news pic.twitter.com/RrPLdC9uPa – Justine Waldman (@JustineWaldman) 3 février 2023

« Ils étaient tous stupéfaits ! Pouvez-vous imaginer, comme vous invitez un ami, et il commence à tirer. Vous êtes abasourdi. Non préparé. Tout le monde était stupéfait !” Le rabbin Bentzion Pil a déclaré dans une vidéo sur YouTube, expliquant que l’homme parlait russe, “avait l’air juif” et non une sorte de “terroriste” ou “fasciste.” Il a ajouté que les membres présents cette nuit-là avaient délibéré sur la bonne marche à suivre et avaient finalement décidé de ne pas téléphoner aux forces de l’ordre, arguant que “Malheureusement, il y a trop de fous à San Francisco ces derniers temps.”

“Je crois toujours que c’était juste un fou” Pil a déclaré, ajoutant que le suspect affirmait appartenir aux services secrets israéliens du Mossad. “Il n’a pas crié de mots ou d’expressions antisémites.”

Cependant, après que d’autres membres du centre aient entendu parler de ce qui s’était passé, la police a été avertie jeudi. Le rabbin Alon Chanukov, qui est vice-président de la synagogue, a déclaré qu’il considère ce que l’homme a fait comme un acte de “terrorisme” même si les coups tirés étaient à blanc.

« Le terrorisme n’a pas besoin d’avoir des meurtres. Dans mon esprit, ce qu’il a fait, c’est qu’il est venu et qu’il a commis une attaque terroriste. Il est venu terroriser les gens. dit Chanukov.