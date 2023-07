Un homme armé sur un scooter accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d’une série de fusillades à New York

NEW YORK (AP) – Un homme de Brooklyn accusé d’avoir tué un homme de 86 ans et blessé trois autres hommes dans une série de fusillades alors qu’il conduisait un scooter à New York est accusé de meurtre et de tentative de meurtre, a annoncé dimanche la police.

En tout, six fusillades apparemment aléatoires se sont produites samedi à Brooklyn et dans le Queens, selon la police.

Le mobile du tireur présumé, identifié dimanche comme étant Thomas Abreu, 25 ans, était inconnu, a indiqué la police.

La police a arrêté Abreu sans incident samedi. Le département de police de New York a extrait une image du tireur de la vidéo et l’a envoyée aux policiers, qui l’ont repéré quelques heures après le premier coup de feu, a indiqué la police.

La police a confisqué un scooter et une arme de poing de 9 mm avec un chargeur étendu. Abreu a été accusé de meurtre, de deux chefs de tentative de meurtre et de six chefs de possession criminelle d’une arme.

La fusillade a commencé vers 11 h 10, lorsque le tireur a tiré à l’épaule sur un homme de 21 ans à Brooklyn. L’homme a été transporté à l’hôpital et devrait survivre, a indiqué la police.

Peu de temps après, Abreu aurait abattu Hamoo Saeidi, 86 ans, du Queens, dans le quartier de Richmond Hill, dans le Queens. Saeidi est décédé plus tard dans un hôpital.

Peu de temps après, dans le Queens, des témoins ont rapporté qu’un homme sur un scooter tirait au hasard sur un groupe de personnes, bien que personne n’ait été blessé.

Huit minutes plus tard, un homme de 44 ans a reçu une balle dans la tête. Il était dans un état critique au Jamaica Hospital Medical Center.

Environ une minute plus tard, un homme de 63 ans a reçu une balle dans le torse. Il était dans un état stable dans un hôpital.

Dimanche, la police a signalé une sixième fusillade liée à une intersection dans le Queens. Un homme de 40 ans sur lequel on a tiré n’a pas été blessé.

Les meurtres dans la ville la plus peuplée du pays ont augmenté ces dernières années pour atteindre à peu près leur niveau d’il y a dix ans, mais toujours bien en deçà du pic du début des années 1990. Les blessures par balle ont augmenté à New York pendant la pandémie et restent obstinément élevées. La ville a été confrontée à une série de crimes très médiatisés.

Le maire Eric Adams, ancien capitaine de la police de New York, a appelé à retirer davantage d’armes à feu des rues.

The Associated Press