Un homme armé s’est fait passer pour le maréchal américain lors d’un événement de campagne de Robert Kennedy Jr., selon la police

Un homme a été arrêté vendredi lors d’un événement de campagne de Robert F. Kennedy Jr. à Los Angeles après avoir prétendument usurpé l’identité d’un US Marshal alors qu’il portait une arme chargée, a indiqué la police.

L’événement a eu lieu au Wilshire Ebell Theatre, dans le pâté de maisons 4400 de West 8th Street, où Kennedy prononçait un discours pour marquer le Mois du patrimoine hispanique en discutant de la nécessité d’« une politique globale pour sécuriser la frontière et alléger la pression de l’immigration », selon à un communiqué de presse.

La police a reçu un appel radio vers 16h30 signalant un homme avec une arme chargée, un étui d’épaule et un insigne indiquant qu’il était un US Marshal, a déclaré J Chavez, responsable de l’information publique au département de police de Los Angeles. L’équipe de sécurité sur place n’a pas reconnu l’homme comme faisant partie du groupe, a-t-il déclaré. L’homme n’a pas brandi d’arme et n’a menacé personne, a ajouté Chavez.

Kennedy écrit le X que l’homme s’était identifié comme membre des services de sécurité de Kennedy et avait tenté d’approcher le candidat démocrate à la présidentielle. Des agents de sécurité privés ont détenu l’homme jusqu’à l’arrivée de la police, a écrit Kennedy.

L’homme a été arrêté et emmené à la gare de Wilshire, puis incarcéré car soupçonné d’accusation de crime de port d’arme à feu dissimulée, a déclaré Chavez. La police l’a identifié comme étant Adrian Paul Aispuro, 44 ​​ans. Il est resté emprisonné samedi au lieu d’une caution de 35 000 $, selon les dossiers de réservation.

Le père de Kennedy, Robert F. Kennedy, a été assassiné à l’Ambassador Hotel de Los Angeles en 1968, juste après avoir remporté la primaire démocrate de Californie. Son oncle, le président John F. Kennedy, a été assassiné en 1963.