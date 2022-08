Un homme armé s’approche du bureau du FBI et échange des coups de feu avec des flics

CINCINNATI (AP) – Un homme armé s’est approché de la zone de contrôle des visiteurs du bureau du FBI à Cincinnati, s’est enfui lorsqu’il a été confronté à des agents et a ensuite échangé des coups de feu avec la police, ont annoncé jeudi les autorités.

Après avoir fui le bureau du FBI, l’homme a été poursuivi sur l’Interstate 71, qui a ensuite été fermée dans les deux sens. L’homme, portant un gilet pare-balles, a échangé des coups de feu avec la police, selon l’agence de gestion des urgences du comté de Clinton.

L’épisode est survenu un jour après que le directeur du FBI a mis en garde contre les menaces circulant en ligne contre des agents et le ministère de la Justice à la suite de la perquisition par l’agence du domicile de l’ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago.

“La violence contre les forces de l’ordre n’est pas la solution, peu importe contre qui vous êtes en colère”, a déclaré mercredi le directeur du FBI, Christopher Wray, à Omaha.

Les responsables ont verrouillé un rayon d’un kilomètre près de l’autoroute et ont exhorté les résidents et les propriétaires d’entreprise à verrouiller les portes et à rester à l’intérieur.

Une équipe de preuves du FBI est arrivée au bureau pour enquêter, selon plusieurs médias.

The Associated Press