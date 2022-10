Un homme armé qui a attaqué un sanctuaire sacré en Iran décède des suites de ses blessures

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le tireur qui a tué 15 personnes dans un important lieu saint chiite du sud de l’Iran plus tôt cette semaine est décédé samedi, ont rapporté les médias iraniens. L’attaque a été revendiquée par le groupe militant État islamique, mais le gouvernement iranien a cherché à l’attribuer aux manifestations qui secouaient le pays.

Les autorités iraniennes n’ont pas divulgué de détails sur l’agresseur, décédé samedi dans un hôpital de la ville méridionale de Shiraz des suites de blessures subies lors de son arrestation, selon les agences de presse semi-officielles iraniennes Fars et Tasnim.

Les funérailles des victimes auraient lieu plus tard samedi, ont indiqué des responsables. Il est inhabituel que les autorités n’aient pas précisé la nationalité du tireur ni fourni de détails à son sujet après l’attaque meurtrière de mercredi contre Shah Cheragh à Shiraz, le deuxième sanctuaire chiite le plus sacré d’Iran.

L’attaque est survenue alors que des troubles – déclenchés par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini sous la garde de la police des mœurs du pays – ont secoué la République islamique.

Les manifestations se sont d’abord concentrées sur le hijab, ou foulard, imposé par l’État pour les femmes, mais se sont rapidement transformées en appels à la chute de la théocratie iranienne elle-même. Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 ont été arrêtées dans les manifestations qui ont balayé plus de 125 villes iraniennes, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.

Les responsables iraniens ont accusé les manifestants d’avoir ouvert la voie à l’assaut contre le sanctuaire de Shiraz, mais rien ne prouve que les groupes extrémistes soient liés aux manifestations généralisées et largement pacifiques qui ont englouti le pays. Les forces de sécurité ont violemment réprimé les manifestations avec des balles réelles, des plombs anti-émeute et des gaz lacrymogènes.

Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre le sanctuaire – sa première revendication de ce type en Iran en quatre ans. Les sites religieux iraniens ont déjà été ciblés par l’EI et d’autres extrémistes sunnites.

Le gouvernement iranien a affirmé à plusieurs reprises que des puissances étrangères avaient orchestré les manifestations, sans fournir de preuves. Les manifestations sont devenues l’une des menaces les plus graves pour les religieux au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

The Associated Press