Un homme armé qui a attaqué un sanctuaire sacré en Iran décède des suites de ses blessures

Les autorités iraniennes n’ont pas divulgué de détails sur l’agresseur, décédé samedi dans un hôpital de la ville méridionale de Shiraz des suites de blessures subies lors de son arrestation, selon les agences de presse semi-officielles iraniennes Fars et Tasnim.

Les funérailles des victimes auraient lieu plus tard samedi, ont indiqué des responsables. Il est inhabituel que les autorités n’aient pas précisé la nationalité du tireur ni fourni de détails à son sujet après l’attaque meurtrière de mercredi contre Shah Cheragh à Shiraz, le deuxième sanctuaire chiite le plus sacré d’Iran.

Les manifestations se sont d’abord concentrées sur le hijab, ou foulard, imposé par l’État pour les femmes, mais se sont rapidement transformées en appels à la chute de la théocratie iranienne elle-même. Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 ont été arrêtées dans les manifestations qui ont balayé plus de 125 villes iraniennes, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.