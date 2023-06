Un homme armé qui a abattu le flic Matt Ratana dans une salle de garde à vue alors qu’il était menotté à l’aide d’un revolver antique COUPABLE de meurtre

Par Mike Sullivan

Des questions ont été soulevées sur la façon dont deux officiers n’ont pas réussi à trouver l’arme de De Zoysa dissimulée dans un étui sous une aisselle lorsqu’ils l’ont arrêté pour possession de huit balles et fourniture de cannabis.

Il a été arrêté et interrogé à 1h30 du matin à Norbury, dans le sud de Londres, après avoir éveillé les soupçons qu’il aurait pu être un cambrioleur.

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a enquêté et découvert que Rich Davey et Samantha Still de PC « auraient pu effectuer une fouille corporelle plus approfondie de De Zoysa dans la rue ».

La directrice des opérations du FIPOL, Amanda Rowe, a également déclaré que les officiers n’avaient pas strictement suivi la formation exigeant que le torse d’un suspect soit palpé dans les quartiers, à l’avant et à l’arrière.

Elle a ajouté: « Étant donné que nous savons maintenant que De Zoysa portait un étui à pistolet sous son manteau, il est possible que la recherche aurait donné des résultats différents si le manteau avait été retiré. »

Mais le chien de garde a conclu des agents qui ont procédé à l’arrestation que « ni leurs actions ni leurs omissions n’ont enfreint les normes de comportement professionnel de la police » et a recommandé aux deux de recevoir une formation plus approfondie sur les fouilles corporelles.

Le FIPOL a également félicité les deux flics pour « leur incroyable bravoure » après avoir plongé sur De Zoysa pour essayer de le désarmer après avoir tiré sur Matt.

Mme Rowe a déclaré: « Ils ont agi sans hésitation, malgré le danger important dans lequel ils étaient placés à l’époque. »

À la suite de la tragédie, le chien de garde a recommandé l’introduction de baguettes de recherche portables pour tous les véhicules et transporteurs d’intervention de la police en Angleterre et au Pays de Galles.

La Met Police de Londres a déjà distribué 4 300 baguettes de détection de métaux aux agents et introduit un scanner de type aéroport dans une suite de garde à vue du sud de Londres.

La nuit dernière, il est apparu qu’il y avait eu six autres incidents depuis 2017 au cours desquels des suspects arrêtés avaient dissimulé des couteaux, des lames de rasoir et une seringue, puis s’étaient automutilés pendant leur garde à vue.

L’IOPC a déclaré que l’hypermobilité de De Zoysa – diagnostiquée alors qu’il était enfant – était un facteur lui permettant de retirer l’arme de l’étui alors qu’il était menotté.