Un homme armé portant un gilet pare-balles tue 4 hommes et blesse 2 enfants lors d’une fusillade à Philadelphie, selon la police – NBC Los Angeles

Un homme armé de deux armes et portant un gilet pare-balles a tué quatre hommes et blessé un enfant en bas âge et un adolescent lors d’une fusillade à Philadelphie lundi soir, a annoncé la police.

L’épreuve a commencé vers 20h30 dans les rues 56th et Chester lorsque des policiers ont été signalés en réponse à des informations faisant état de coups de feu dans la région.

Les agents qui ont répondu ont trouvé plusieurs victimes par balle. Alors qu’ils s’apprêtaient à emmener les victimes à l’hôpital, ils ont entendu d’autres coups de feu à proximité sur la 56e rue et l’avenue Kingsessing, selon les enquêteurs. Les officiers ont trouvé plusieurs douilles à cet endroit avant d’entendre encore plus de coups de feu à proximité le long du pâté de maisons 1800 de la rue Frazier.

Les policiers ont ensuite repéré le tireur présumé et l’ont poursuivi à pied, a indiqué la police. Au cours de la poursuite, l’homme a tiré plusieurs coups de feu avant que la police ne le coince finalement dans une ruelle le long du bloc 1600 de la rue Frazier, selon les enquêteurs.

La police a ensuite placé l’homme en garde à vue sans autre incident. Les enquêteurs ont déclaré qu’il portait un gilet pare-balles avec plusieurs magazines à l’intérieur. Il était également en possession d’un scanner, d’un fusil de type AR et d’une arme de poing, selon la commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw.

Les enquêteurs n’ont pas dévoilé l’identité du suspect. Outlaw l’a décrit comme un homme de 40 ans. La police a également déclaré qu’une deuxième personne qui avait apparemment pris une arme à feu et tiré sur le tireur de 40 ans avait également été arrêtée. Trois armes au total ont été récupérées en lien avec la fusillade.

La police a déclaré que quatre hommes avaient été tués dans la fusillade tandis qu’un garçon de 2 ans et un garçon de 13 ans avaient été blessés. Trois des hommes avaient 20, 22 et 59 ans. La police n’a pas déterminé l’âge de la quatrième victime qui a été tuée, mais pense qu’il avait entre 16 et 21 ans.

Le bambin et l’adolescent sont dans un état stable.

La scène de tournage s’étendait sur plusieurs blocs.

« C’est à peu près un rayon de deux par quatre blocs et il se compose d’environ 50 douilles usées », a déclaré le commissaire Outlaw. « De plus, plusieurs véhicules ont été touchés par des coups de feu. »

Les enquêteurs n’ont actuellement aucun motif dans la fusillade et ne savent pas si le suspect était lié à l’une des victimes.

« Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs scènes ici », a déclaré Outlaw. « Nous prospectons la région pour en obtenir le plus possible. Pour identifier des témoins. Pour identifier où se trouvent les caméras. Et faire tout ce que nous pouvons pour comprendre le « pourquoi » derrière ce qui se passe.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.