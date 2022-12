Un homme armé ouvre le feu sur le conseil d’administration d’un condo à Toronto, tuant cinq personnes en une seconde en une semaine

Une réunion du conseil d’administration d’un condo dans la région de Toronto a tourné au tragique dimanche lorsqu’un homme armé a fait irruption et tué cinq personnes avant d’être abattu par la police.

“Scène horrible”, a déclaré le chef de la police régionale de York, James MacSween, à propos du crime, selon un rapport d’Associated Press. “Six morts. L’un d’eux est le sujet. Les cinq autres sont des victimes.”

La police a déclaré que les résidents avaient été évacués du bâtiment peu de temps après l’incident et qu’il n’y avait plus de menace pour la communauté après qu’un de leurs officiers ait mis fin au massacre, tandis que les résidents devraient être autorisés à retourner dans leurs unités.

UN HOMME TUE 3 ET BLESSE D’AUTRES LORS D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CONDO À ROME

En plus des six morts, MacSween a déclaré qu’une septième personne qui a été abattue par le suspect est soignée à l’hôpital et devrait survivre.

Selon un rapport du Toronto Star lundi, le tireur a été identifié comme étant Francesco Villi, un résident de 73 ans. Villi était un résident de longue date de l’immeuble qui avait pendant des années ciblé le conseil de la copropriété avec des poursuites dans le cadre d’un différend en cours avec les membres du conseil.

Selon le rapport, Villi a utilisé une arme de poing semi-automatique pour tirer, mais a été tué sur les lieux “à la suite d’une interaction avec la police”, a déclaré la police régionale de York sur Twitter.

“Je suis absolument choqué et navré que cinq personnes aient perdu la vie … et que cela se produise dans une communauté comme Vaughan … est dévastateur”, a déclaré lundi le maire de Vaughan, Steven Del Duca, devant la scène du crime. “C’est juste horrible et je ne peux pas imaginer ce que vivent les familles des victimes en ce moment.”

La fusillade survient une semaine seulement après qu’une scène similaire s’est déroulée à Rome, en Italie, où trois femmes ont été tuées et d’autres blessées après qu’un homme a ouvert le feu lors de la réunion du conseil d’administration de leur copropriété.

Cette fusillade a eu lieu dans un bar du quartier de Fidene, où un homme est entré dans la réunion en criant “Je vais tous vous tuer” avant d’ouvrir le feu sur les personnes présentes dans le bar.

“Il est entré dans la pièce, a fermé la porte et a crié ‘Je vais tous vous tuer’, puis a commencé à tirer”, a déclaré un témoin à l’agence de presse italienne Ansa.

Quatre autres personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans l’incident.

“L’épisode de violence qui bouleverse notre ville est très grave. Trois vies perdues et grièvement blessées dans une fusillade lors d’une réunion de copropriété”, a déclaré le maire de Rome, Roberto Gualtieri, sur Twitter après la fusillade.

Les membres du conseil d’administration de la copropriété de Rome ont pu maîtriser et désarmer l’homme avant l’arrivée de la police, disant aux agents qu’ils connaissaient l’homme et qu’il avait déjà été signalé pour avoir proféré des menaces contre des membres de la communauté.