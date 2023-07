Un homme armé ouvre le feu au hasard dans les rues de Philadelphie, tuant 4 personnes avant d’être arrêté, selon la police

PHILADELPHIE (AP) – Un homme armé portant un gilet pare-balles a ouvert le feu dans les rues de Philadelphie lundi soir, tuant quatre personnes et blessant deux garçons lors de la dernière flambée de violence armée aux États-Unis, a annoncé la police. Les victimes étaient apparemment aléatoires, sans lien immédiatement connu entre elles et le tireur.

Les tirs ont eu lieu dans plusieurs pâtés de maisons du quartier sud-ouest de Kingsessing. Les agents qui ont répondu ont poursuivi le suspect alors qu’il continuait à tirer, et il a été arrêté dans une ruelle après s’être rendu, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw lors d’une conférence de presse.

« À ce stade, tout ce que nous savons, c’est que cette personne a décidé de quitter son domicile et de cibler des individus », a déclaré Outlaw.

Il avait un gilet pare-balles, un « fusil de type AR », plusieurs chargeurs, une arme de poing et un scanner de police, a-t-elle déclaré.

Les officiers ont été signalés vers 20h30 et plusieurs appels de coups de feu sont venus de Kingsessing. La police a trouvé des victimes par balle, et pendant qu’ils s’occupaient d’eux, ils ont entendu plus de coups de feu, a déclaré Outlaw.

Le tireur présumé a été identifié comme étant un homme de 40 ans. Une deuxième personne a également été placée en garde à vue et pourrait avoir riposté au suspect, mais la police ne savait pas s’il existait un lien entre les deux personnes, a déclaré Outlaw.

Le chef a décrit la scène comme couvrant une zone de deux blocs sur quatre et a déclaré que des dizaines de douilles avaient été trouvées.

« Vous pouvez voir qu’il y a plusieurs scènes ici », a déclaré Outlaw. « Nous parcourons la zone pour obtenir autant que possible, pour identifier des témoins, pour identifier où se trouvent les caméras et pour tout faire pour comprendre pourquoi », a déclaré Outlaw.

Trois des morts avaient entre 20 et 59 ans, tandis que le quatrième, qui n’avait pas encore été identifié, avait entre 16 et 21 ans. Tous étaient des hommes. Les deux victimes hospitalisées sont des garçons âgés de 2 et 13 ans. Ils étaient dans un état stable, a déclaré Outlaw.

La fusillade s’est produite un jour après que des coups de feu ont éclaté lors d’une fête de quartier pendant le week-end de vacances à Baltimore, à environ 160 kilomètres au sud-ouest, tuant deux personnes et en blessant 28 autres. Les blessés dans cette fusillade étaient âgés de 13 à 32 ans, dont plus de la moitié étaient des mineurs, selon des responsables.

La violence de Philadelphie marque le 29e massacre du pays en 2023, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

Jusqu’à présent cette année, le pays a connu le plus grand nombre jamais enregistré de massacres et de décès à ce jour en une seule année.

Il y a eu plus de 550 massacres depuis 2006, selon la base de données, au cours desquels au moins 2 900 personnes sont mortes et au moins 2 000 personnes ont été blessées.

The Associated Press