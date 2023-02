Un homme armé lourdement armé qui a ouvert le feu dans le magasin Omaha Target a été abattu par la police

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un homme lourdement armé d’un fusil de type AR-15 a ouvert le feu dans un magasin Target à Omaha, dans le Nebraska, avant d’être abattu par la police mardi.

L’homme, identifié plus tard comme Joseph Jones, 32 ans, était armé de plus d’une douzaine de chargeurs de munitions lorsqu’il a fait irruption à l’intérieur du magasin et a tiré plusieurs coups de feu, bien qu’il ne soit pas clair s’il avait tiré sur quelqu’un, ont déclaré des responsables de la police d’Omaha.

Aucun blessé n’a été signalé parmi les acheteurs et les employés jusqu’à présent, ont indiqué les autorités.

Joseph Jones, 32 ans, photographié avec une arme à feu sur une cible d’Omaha avant d’être abattu par la police (Département de police d’Omaha)

Les autorités chargées de l’application de la loi ont répondu à au moins deux douzaines d’appels au 911 d’un tireur actif à l’ouest d’Omaha Target vers midi, heure locale. Les premiers officiers sur les lieux comprenaient des policiers d’Omaha et un soldat de l’État du Nebraska.

“Les premiers policiers arrivés sont entrés dans le bâtiment, ont confronté le suspect et l’ont abattu”, a déclaré le chef de la police d’Omaha, Todd Schmaderer, lors d’un briefing.

Avant d’abattre le suspect, l’homme a reçu «de nombreuses commandes verbales à haute voix» lui ordonnant de laisser tomber le fusil. “Un officier de police d’Omaha a alors tiré avec son arme de poing de service sur le suspect qui a été déclaré décédé par le personnel du service d’incendie d’Omaha à la suite de l’incident”, a indiqué la police dans un communiqué.

Les autorités ont remercié les employés «courageux» qui ont suivi une formation de tireur actif et «ont aidé à faire sortir les acheteurs».

Lauren Murphy, une employée de 21 ans, venait de commencer sa pause lorsqu’elle a entendu les coups de feu.

(Département de police d’Omaha)

Elle était dans les toilettes avant du magasin lorsqu’elle a reçu un message lui disant de courir ou de rester sur place. Elle s’est cachée dans une cabine de toilette et a commencé à envoyer des textos à sa famille et à ses amis qu’elle les aimait.

“J’avais peur que ce soit ainsi que je puisse mourir au travail”, a déclaré Mme Murphy. “Je m’accrochais juste au côté des toilettes pour décoller mes pieds du sol, en m’assurant que je n’étais pas visible”, a-t-elle ajouté.

L’employé Samuel Jacobsen, 21 ans, remplissait une commande personnelle lorsqu’il a entendu le premier coup de feu. Mais il n’était pas sûr du son et a continué à travailler. “Puis ma collègue est passée en courant et elle a dit:” Il a une arme à feu, sortez! “”, A déclaré M. Jacobsen.

“J’étais comme, ‘Oh c’est réel. Je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir. » M. Jacobsen s’est caché derrière le magasin et a commencé à envoyer des SMS à ses collègues pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité.

Des agents des forces de l’ordre sont photographiés sur les lieux d’une fusillade signalée dans un magasin Target à Omaha (PA)

Cathy Mahannah, une cliente, a déclaré que la scène à l’intérieur était une “pure panique”.

Target a déclaré que le magasin restera temporairement fermé pendant lequel les employés recevront une “rémunération complète” et “l’accès à des conseils sur place”.

“Suite à un incident plus tôt dans la journée sur notre site d’Omaha West, nous sommes extrêmement reconnaissants que tous nos invités et membres de l’équipe aient été évacués en toute sécurité du magasin sans blessure”, a déclaré le détaillant dans un communiqué.

L’État du Nebraska permet aux gens de posséder et de porter des armes à feu, y compris des fusils d’assaut, à la vue du public, à condition que l’individu n’ait pas de casier judiciaire.