Un homme armé fait 8 blessés dans une attaque près de la vieille ville de Jérusalem

Un homme armé palestinien a ouvert le feu sur un bus près de la vieille ville de Jérusalem tôt dimanche, blessant huit Israéliens dans une attaque qui a eu lieu une semaine après la flambée de violence entre Israël et des militants à Gaza, ont annoncé la police et les médecins.

Deux des victimes étaient dans un état grave, dont une femme enceinte souffrant de blessures à l’abdomen et un homme blessé par balle à la tête et au cou, selon les hôpitaux israéliens qui les ont pris en charge.

L’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a tweeté qu’il y avait des citoyens américains parmi les blessés. Un porte-parole de l’ambassade n’a divulgué aucune autre information ou détail.

La fusillade s’est produite alors que le bus attendait dans un parking près du Mur Occidental, qui est considéré comme le site le plus sacré où les Juifs peuvent prier. Les médias israéliens ont identifié l’agresseur présumé comme étant un Palestinien de 26 ans de Jérusalem-Est.

La police israélienne a déclaré que des forces avaient été dépêchées sur les lieux pour enquêter. Les forces de sécurité israéliennes ont également pénétré dans le quartier palestinien voisin de Silwan pour poursuivre l’agresseur présumé.

Des enquêteurs sur les scènes de crime travaillent sur les lieux de l’attaque près du mur Occidental, qui est considéré comme le lieu le plus sacré où les Juifs peuvent prier. (Maya Alleruzzo/Associated Press)

Plus tard dimanche, la police a déclaré que l’agresseur présumé s’était rendu. S’exprimant lors d’une réunion de son cabinet dimanche, le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que l’agresseur présumé était un résident de Jérusalem qui opérait seul pendant la fusillade et qui avait déjà été arrêté par Israël.

Les combats ont éclaté la semaine dernière

L’attaque à Jérusalem fait suite à une semaine tendue entre Israël et les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.

Le week-end dernier, des avions israéliens ont lancé une offensive dans la bande de Gaza visant le groupe militant du Jihad islamique et déclenchant trois jours de violents combats transfrontaliers. Le Jihad islamique a tiré des centaines de roquettes pendant l’éruption pour venger les frappes aériennes, qui ont tué deux de ses commandants et d’autres militants. Israël a déclaré que l’attaque visait à contrecarrer les menaces du groupe de répondre à l’arrestation d’un de ses responsables en Cisjordanie occupée.

Quarante-neuf Palestiniens, dont 17 enfants et 14 militants, ont été tués et plusieurs centaines ont été blessés dans les combats, qui se sont terminés par un cessez-le-feu négocié par l’Égypte. Aucun Israélien n’a été tué ou grièvement blessé.

Le groupe militant islamique Hamas, qui contrôle Gaza, est resté sur la touche.

Un jour après que le cessez-le-feu a mis fin à la pire série de combats à Gaza depuis plus d’un an, les troupes israéliennes ont tué trois militants palestiniens et en ont blessé des dizaines lors d’une fusillade qui a éclaté lors d’un raid d’arrestation dans la ville cisjordanienne de Naplouse.