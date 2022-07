Un homme « armé et dangereux » en liberté après une fusillade qui a fait 2 morts et 1 blessé à Chilliwack

Le suspect d’une triple fusillade à Chilliwack est en fuite et considéré comme armé et dangereux.

Eric John Shestalo, 50 ans, a été identifié comme le tireur présumé par l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) de la GRC.

“Les agents s’efforcent de localiser M. Shestalo ainsi que tous les témoins de cet incident dévastateur.” dit IHIT Sgt. Timothée Pierotti.

Vers 11 heures jeudi matin (21 juillet), deux femmes et un homme ont été abattus dans une maison du bloc 9700 de l’avenue McNaught. L’une des femmes est décédée sur les lieux. L’autre femme a été transportée par avion au Royal Columbian Hospital où elle est décédée plus tard. L’homme a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

L’IHIT pense que Shestalo était connu des victimes et que la fusillade était ciblée.

Shestalo a été vu pour la dernière fois au volant d’une Jeep YJ 1990 rouge, qui semble avoir une partie avant peinte en jaune et peut avoir la plaque d’immatriculation BC MT9 81W. Shestalo est décrit comme blanc, mesurant cinq pieds et neuf pouces et pesant 176 livres. Il a été vu pour la dernière fois portant un pantalon noir, une veste noire et un chapeau noir à bordure orange.

Quiconque voit Shestalo est invité à ne pas l’approcher et à appeler le 911 immédiatement.

L’IHIT recherche également des témoins et des séquences vidéo. Toute personne qui se trouvait dans le secteur du pâté de maisons 9700 de l’avenue McNaught entre 9 h et midi est priée de contacter la ligne d’information de l’IHIT au 1-877-551-4448 ou par courriel à ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

