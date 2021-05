Un homme armé en tue 6, puis lui-même, disent les autorités

Sept personnes sont mortes, dont le suspect armé, après une fusillade dans une fête d’anniversaire de Colorado Springs, dans le Colorado, a annoncé dimanche la police.

Les autorités ont répondu à une fusillade dans un parc de maisons mobiles tôt dimanche et ont trouvé six adultes morts et un homme grièvement blessé. L’homme est décédé plus tard à l’hôpital, a déclaré le département de police de Colorado Springs dans un communiqué de presse.

La police a déclaré que les enfants de la caravane n’avaient pas été blessés et étaient maintenant avec des parents.

Le tireur présumé était le petit ami d’une femme victime à la fête à laquelle assistaient des amis, des membres de la famille et des enfants. Il est entré et a commencé à tirer avantmourir par suicide, a déclaré la police.

Le quartier, bordé de mobile homes avec de grandes cours, est généralement calme, a rapporté le Denver Post.

La voisine Yenifer Reyes a déclaré au journal qu’elle s’était réveillée tôt dimanche au son de nombreux coups de feu.

«Je pensais que c’était un orage», dit-elle. «Puis j’ai commencé à entendre des sirènes.

Elle a déclaré que la police avait fait sortir les enfants de la remorque, les mettant dans au moins une voiture de patrouille.

«Ils pleuraient de façon hystérique», a-t-elle dit.

Dans un premier rapport, la police a déclaré que le tireur connaissait les victimes.La police n’a pas divulgué leurs noms et ditils enquêtent toujours sur un motif.

«Aujourd’hui, nous pleurons la perte de vies humaines et prions solennellement pour ceux qui ont été blessés et ceux qui ont perdu des membres de leur famille dans un acte de violence insensé dimanche matin», a déclaré le maire de Colorado Springs, John Suthers, dans un communiqué.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis dit sur Twitter que la fusillade a été « dévastatrice, d’autant plus que beaucoup d’entre nous passent la journée à célébrer les femmes de nos vies qui ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd’hui. »

Le chef de la police, Vince Niski, a déclaré dans un communiqué que son « cœur se brise pour les familles qui ont perdu quelqu’un qu’elles aiment et pour les enfants qui ont perdu leurs parents » lors de la fusillade.

‘Pourquoi cela continue à se produire?’:Des fusillades de masse à Boulder et Atlanta révèlent des lacunes et des faiblesses dans les lois sur les armes à feu

Columbine, Aurora et maintenant Boulder:Le Colorado a le sixième taux le plus élevé de meurtres de masse publics

« Lorsque ces types d’actes indicibles se produisent, il n’y a rien qui puisse être fait pour reconstruire complètement ce qui a été perdu ou remplacer ceux qui ne sont plus avec nous », a-t-il déclaré. « Mon vœu à cette communauté et aux familles qui ont perdu quelqu’un aujourd’hui, est que ce département fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous trouver les réponses que vous méritez et être là pour vous avec un soutien indéfectible. »

Colorado Springs est à environ 70 miles au sud de Denver. C’est la deuxième plus grande ville du Colorado, derrière Denver.

La fusillade est la pire fusillade de masse du Colorado depuis qu’un homme armé a tué 10 personnes dans un supermarché de Boulder en mars.

Le Colorado avait le sixième taux le plus élevé de meurtres de masse publics sur les 50 États dans une base de données compilée en mars par USA TODAY, Northeastern University et Associated Press.

En 2015, un homme a abattu trois personnes au hasard avant de mourir dans une fusillade avec la police à Colorado Springs à l’Halloween. Dans une clinique de planification familiale de la ville à peine un mois plus tard, un homme a tué trois personnes et en a blessé huit autres.

Dans un cinéma à Aurora en 2012, un homme armé a tué 12 personnes et en a blessé 58.

En 1999, à Columbine High School, deux élèves en ont tué 12 autres et un enseignant avant de se suicider.

Contribuer: The Associated Press