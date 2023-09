Un GUNMAN vêtu de vêtements militaires aurait ouvert le feu sur un hôpital de Rotterdam, faisant au moins deux blessés.

Aux Pays-Bas, la police a pris d’assaut le centre médical de l’université Erasmus après avoir signalé un tireur actif.

Les policiers se sont précipités au centre médical universitaire Erasmus Crédit : AFP

Des images de la scène montrent des policiers lourdement armés portant des gilets pare-balles entrant dans l’hôpital, tandis que des personnes, certaines levant la main, ont quitté le bâtiment.

La police a déclaré qu’une autre personne avait été blessée dans une maison voisine.

