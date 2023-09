Un homme armé en tenue de combat continue de tirer à Rotterdam — RT World News

Un étudiant en médecine a ouvert le feu sur un immeuble et un hôpital de la ville portuaire néerlandaise, selon la police

Un étudiant en médecine de 32 ans portant une tenue de combat a été appréhendé par la police de Rotterdam après avoir prétendument abattu trois personnes dans un appartement et un hôpital du centre-ville, marquant l’une des fusillades les plus meurtrières dans un pays où une telle violence est rare.

La fusillade a commencé jeudi après-midi dans un immeuble proche de la résidence du suspect, où ce dernier a abattu une femme de 39 ans et sa fille de 14 ans, a indiqué la police. La femme est décédée sur le coup, tandis que la jeune fille est décédée après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital.

Le tireur solitaire, qui portait un gilet pare-balles, a ensuite abattu un professeur de 43 ans dans une salle de classe du centre médical Erasmus, a déclaré aux journalistes le chef de la police de Rotterdam, Fred Westerbeke. L’étudiant aurait mis le feu aux deux scènes de crime et aurait été capturé par la police sous l’héliport de l’hôpital. La police n’a pas identifié le suspect ni proposé aucune spéculation sur ses motivations.

« Nous considérons son acte comme une action ciblée, mais cela nécessite des recherches plus approfondies pour clarifier le comment et le pourquoi. » » dit Westerbeke. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a publié un déclaration disant qu’il y avait «grande consternation après les événements dramatiques de Rotterdam.» Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a annoncé la tournure des événements « un jour noir. »

Aujourd’hui à Rotterdam, Hollande 🇳🇱 : Un homme armé de deux lieux distincts pour les hommes, une femme de 39 ans et un professeur de 42 de l’Université Erasmus, dans deux lieux, a dit le chef de la police locale, Fred Westerbeke, lors d’une conférence de presse.La hija… pic.twitter.com/QvJeHlhceZ – La clôture 230 (@the230fence) 28 septembre 2023

Les fusillades ont donné lieu à des scènes chaotiques dans la ville portuaire néerlandaise, avec notamment des personnes fuyant l’hôpital et des patients évacués sur des lits. D’autres personnes se sont barricadées dans des chambres de l’hôpital. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des gens courant et criant au son d’une forte détonation. Un autre clip montre un homme – peut-être le suspect – apparemment arrêté par la police, les mains menottées derrière le dos et un bandeau sur les yeux.















Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et la reine Maxima ont publié une déclaration exprimant leur sympathie aux membres de la famille et aux amis des victimes de la fusillade. « Nous pensons également à tous ceux qui ont vécu dans la peur lors de ces terribles actions. » ils ont dit.

L’année dernière, une fusillade dans une garderie néerlandaise pour enfants handicapés a fait deux morts et deux blessés. En 2011, un homme armé a assassiné cinq personnes et en a blessé 17 autres avant de se suicider dans un centre commercial au sud d’Amsterdam.