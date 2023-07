Un homme armé en Nouvelle-Zélande tue 2 personnes quelques heures avant le premier match de la Coupe du monde féminine

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – Un homme a pris d’assaut un chantier de construction de grande hauteur dans le centre-ville d’Auckland tôt jeudi matin, tirant sur des ouvriers terrifiés et tuant deux personnes quelques heures avant que la Nouvelle-Zélande ne prévoie d’accueillir le premier match de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Le tireur a été retrouvé mort après une fusillade policière, au cours de laquelle un officier a été blessé par balle. Quatre civils ont également été blessés.

La fusillade s’est produite près des hôtels où l’équipe de Norvège et d’autres équipes de football ont séjourné.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu. La police a déclaré que la sécurité serait renforcée lors du match d’ouverture du tournoi pour aider à rassurer les fans, et la FIFA a déclaré qu’une minute de silence serait observée avant chacun des deux matchs d’ouverture.

« Clairement, avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA ce soir, il y a beaucoup d’yeux rivés sur Auckland », a déclaré Hipkins. « Le gouvernement a parlé aux organisateurs de la FIFA ce matin et le tournoi se déroulera comme prévu. »

« Je tiens à réitérer qu’il n’y a pas de menace plus large pour la sécurité nationale », a-t-il ajouté. « Cela semble être l’action d’un individu. »

La fusillade a secoué la Nouvelle-Zélande, où les incidents de tireurs actifs sont rares, menant les principaux sites Web et émissions d’information du pays.

Hipkins a déclaré que l’homme était armé d’un fusil de chasse, ajoutant que la police est arrivée quelques minutes après le premier appel d’urgence et s’est mise en danger pour sauver des vies.

« Ce genre de situations évolue rapidement et les actions de ceux qui risquent leur vie pour sauver les autres sont tout simplement héroïques », a déclaré Hipkins.

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré que le tireur était un homme de 24 ans qui avait déjà travaillé sur le chantier et que son mobile semblait être lié à son travail là-bas.

L’homme identifié comme le tireur avait des antécédents de violence familiale et purgeait une peine de détention à domicile, mais avait une exemption pour travailler sur le site inférieur de la rue Queen, a déclaré Coster.

La fusillade a commencé vers 7 h 20 et la police a rapidement envahi la zone.

Le tireur s’est déplacé dans le bâtiment inachevé en tirant sur les gens, a déclaré Coster, alors que de nombreux travailleurs s’enfuyaient ou se cachaient. Il s’est ensuite barricadé dans une cage d’ascenseur au troisième étage, a déclaré Coster, où des officiers de type SWAT l’ont engagé après avoir sécurisé les étages supérieurs et inférieurs.

« L’agresseur a tiré sur la police, blessant un officier », a déclaré Coster. « Des coups de feu ont été échangés et l’agresseur a ensuite été retrouvé décédé. »

Coster a déclaré qu’il n’était pas encore clair si la police avait tiré sur l’homme ou s’il s’était suicidé. Il a déclaré que le tireur présumé n’avait pas de permis d’armes à feu et qu’il n’aurait donc pas dû être en possession d’une arme à feu.

À l’extérieur, des policiers armés ont placé une zone du centre-ville d’Auckland sous forte fermeture, avec des rues bouclées autour du terminal de ferry du port, qui est populaire auprès des touristes. La police a ordonné aux passants de se disperser et a dit aux personnes à l’intérieur des immeubles de bureaux de s’abriter sur place.

La fusillade s’est produite alors que des équipes de football et des supporters se rassemblaient en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, que le pays organise conjointement avec l’Australie. Le match d’ouverture doit se jouer à Auckland jeudi soir, entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Hipkins a déclaré qu’il se demandait s’il assisterait au match comme prévu.

La capitaine de l’équipe de Norvège, Maren Mjelde, a déclaré que ses coéquipières avaient été brusquement réveillées lorsqu’un hélicoptère a commencé à planer devant la fenêtre de l’hôtel.

« Nous nous sommes sentis en sécurité tout le temps », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « La FIFA a un bon système de sécurité à l’hôtel et nous avons notre propre agent de sécurité dans l’équipe. Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir.

L’équipe américaine a déclaré que tous ses joueurs et son personnel étaient sains et saufs. Il a déclaré que l’équipe était en contact avec les autorités locales et poursuivait son programme quotidien.

Les responsables d’Eden Park, où se déroule le match d’ouverture du tournoi de la FIFA, ont déclaré qu’ils encourageaient les détenteurs de billets à arriver tôt et qu’il y aurait une présence de sécurité accrue sur le site.

La Nouvelle-Zélande a des lois strictes sur les armes à feu, imposées en 2019 après que les pires tirs de masse du pays ont provoqué un changement radical d’attitude envers les armes à feu. Un tireur a tué 51 fidèles musulmans dans deux mosquées de Christchurch lors de la prière du vendredi en mars 2019.

La première ministre de l’époque, Jacinda Ardern, s’était engagée à interdire la plupart des armes semi-automatiques dans un délai d’un mois et elle a réussi, un seul député ayant voté contre l’interdiction.

Un programme de rachat ultérieur a vu les propriétaires d’armes à feu remettre plus de 50 000 des armes nouvellement interdites à la police en échange d’argent.

Coster a déclaré que le fusil de chasse utilisé lors de la fusillade de jeudi ne figurait pas sur la liste des armes interdites.

« Je tiens à reconnaître que cela a été un événement choquant et traumatisant pour les personnes qui sont venues travailler et se sont retrouvées au milieu d’une urgence armée », a déclaré Coster. « Heureusement, de nombreuses personnes ont pu s’échapper du bâtiment, mais je sais que pour ceux qui se sont cachés ou sont restés piégés, ce fut une expérience terrifiante. »

Coster a déclaré que l’officier qui avait été abattu avait été transporté dans un hôpital voisin dans un état critique, s’était stabilisé et devait subir une intervention chirurgicale jeudi. Il a dit que les autres avaient des blessures allant de modérées à critiques. Il n’était pas immédiatement clair si tous les blessés avaient été abattus.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que lui et la secrétaire générale Fatma Samoura avaient rencontré le ministre néo-zélandais des Sports Grant Robertson après la fusillade pour discuter des dispositions de sécurité pour le tournoi.

« Nous apprécions la collaboration avec les autorités néo-zélandaises dès le début de cet incident tragique », a déclaré Infantino dans un communiqué. « Nous avons été impliqués dans une communication continue depuis le début, et nous avons également reçu les assurances nécessaires. »

Jennifer Deering, une touriste d’Orlando, en Floride, a déclaré qu’elle avait d’abord été choquée d’apprendre la fusillade après qu’un guide lui ait précédemment assuré qu’Auckland « était très en sécurité ici, à part quelques petits voleurs ».

Puis elle vaquait à sa journée.

« C’est triste que ce soit normal pour nous (Américains) de voir quelque chose comme ça aux informations », a-t-elle ajouté.

Tourism New Zealand a annulé une fête d’accueil des médias qui devait avoir lieu jeudi après-midi dans un endroit situé dans la zone bouclée du centre-ville.

___

Perry a rapporté de Wellington, Nouvelle-Zélande.

Nick Perry et Jenna Fryer, l’Associated Press