Un homme armé d’une épée vêtu d’un « GARB NINJA complet » blesse 2 soldats des opérations spéciales américaines lors d’une attaque de minuit sur un aérodrome de Californie – RT USA News

Un homme en tenue de ninja a lancé un assaut nocturne audacieux contre les troupes des forces spéciales américaines sur un aérodrome au nord de Los Angeles, en tranchant l’un avec une épée katana et en lançant un gros rocher sur un autre avant de s’enfuir. Il a ensuite été arrêté.

Identifié comme Gino Rivera, 35 ans, l’homme s’est présenté à l’aéroport d’Inyokern – situé dans le désert de Mojave à environ 100 miles au nord de Los Angeles, Californie – vers 1 heure du matin le 18 septembre, paré d’une tenue de ninja et brandissant une grande épée. , a annoncé vendredi le bureau du shérif du comté de Kern.

«Le 18/09/21 à 01h10, les députés de la sous-station Ridgecrest ont répondu à l’aéroport d’Inyokern pour une agression avec une arme mortelle. Les députés ont découvert que le suspect avait agressé une victime avec une épée et jeté une pierre à travers une fenêtre de hangar, frappant une autre victime à la tête », a déclaré le bureau du shérif, qui a été appelé pour aider le Ridgecrest PD.

(1/4) Le 18/09/21 à 01h10, les députés de la sous-station Ridgecrest ont répondu à l’aéroport d’Inyokern pour une agression avec une arme mortelle. Les députés ont découvert que le suspect avait agressé une victime avec une épée et lancé une pierre à travers une fenêtre de hangar, frappant une autre victime à la tête. pic.twitter.com/CwqJlKpFx6 – Bureau du shérif du comté de Kern (@KernCoSheriff) 1er octobre 2021

Lorsque les députés de Ridgecrest sont arrivés sur les lieux, Rivera aurait « refusait de suivre les ordres et brandissait une épée », le bureau du shérif a continué, ajoutant que « Des obus non létaux ont été déployés mais ont été inefficaces. » Le suspect s’est alors enfui, provoquant une poursuite, après quoi il a été tasé et « lâché l’épée », permettant aux agents de procéder à une arrestation.

(2/4) Le service de police de Ridgecrest est également intervenu sur les lieux et a localisé le suspect sur Inyokern Road. Le suspect, identifié comme Gino Rivera (35 ans), a refusé de suivre les ordres et a brandi l’épée contre les députés. Des obus non létaux ont été déployés mais ont été inefficaces. pic.twitter.com/xLCyPNkZrN – Bureau du shérif du comté de Kern (@KernCoSheriff) 1er octobre 2021

L’incident bizarre – noté pour la première fois par Stars and Stripes, l’organe de presse officiel du Pentagone – a été initialement décrit dans un rapport d’incident militaire non confirmé paru sur les réseaux sociaux.

Le rapport indique qu’un sergent d’état-major de l’armée anonyme – appelé uniquement « SSG » dans le document – ​​fumait une cigarette près d’un hangar à l’aérodrome « quand une personne inconnue porte une tenue de ninja complète, [including] une épée katana, « S’approchait de lui.

« La personne portant le costume de ninja a déclaré ‘savez-vous qui je suis ?’ SSG a répondu « Non ». L’inconnu a alors demandé « Savez-vous où se trouve ma famille ? SSG a de nouveau déclaré « non » » dit le rapport.

À ce stade, la personne en costume de ninja a commencé à frapper SSG, frappant son téléphone, son genou et sa jambe. SSG a immédiatement commencé à courir à travers le parking en essayant d’échapper à l’inconnu. SSG a sauté la clôture et est entré dans le [airport’s administrative] imeuble.





Aussi sur rt.com

La base militaire de Washington, DC fermée après des informations faisant état d’un « individu armé potentiel » sur place







Le sergent d’état-major, ainsi qu’un autre capitaine de l’armée anonyme, ont ensuite verrouillé toutes les portes du bâtiment et ont appelé le 911 – le tout en tant qu’assaillant « ninja ». « donnait des coups de pied et des coups de poing dans les portes et les fenêtres ».

Après un bref moment, l’homme serait parti, mais il est revenu quelques minutes plus tard avec un « gros bloc d’asphalte », qu’il se mit à lancer « par la fenêtre du bâtiment administratif, » frapper le capitaine de l’armée (« dans la tête, » comme le révélera plus tard le bureau du shérif).

Heureusement, le sergent d’état-major et le capitaine ont pu reprendre leurs fonctions peu de temps après l’attaque, ne subissant que des blessures mineures, bien que les deux aient nécessité des points de suture, selon le rapport d’incident. Les deux soldats appartiennent au 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR) – surnommé « Hardeurs de nuit » du à leur « maîtrise des opérations de nuit », selon le commandement des opérations spéciales des États-Unis.

Un bulletin du Ridgecrest PD daté du 18 septembre semble également faire mention de l’incident, faisant état d’un appel au sujet d’un « Masculin [subject] en costume de ninja » « avec une épée » qui a été repéré sur le parking de l’aérodrome, et qu’il y avait « au moins une victime » à la scène. Le même bulletin a noté qu’environ 20 minutes plus tard, les agents ont reçu un autre appel concernant des personnes « accroupi dans un cintre en se demandant où est l’aide », mais a ajouté que l’appel était « fait référence à [another] agence, » faisant probablement référence au bureau du shérif du comté de Kern.

Rivera, qui a été arrêté après avoir fui l’aérodrome, fait maintenant face à un litanie de charges, y compris la tentative d’homicide, les voies de fait avec une arme mortelle, le brandissement d’une arme, le fait de brandir une arme dans l’intention de résister ou d’empêcher une arrestation, le vandalisme et l’entrave à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. Son motif reste un mystère.





Aussi sur rt.com

Le rapport « un seul coup de feu » invite le verrouillage de la base de l’US Air Force dans l’Ohio, aucune menace trouvée lors du balayage (VIDEO)







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!