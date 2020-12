Au moins sept personnes ont été poignardées à mort par un homme armé d’un couteau dans le nord-est de la Chine. Le suspect a blessé un policier lors de son arrestation.

L’homme, identifié uniquement par son nom de famille, Yang, s’est déchaîné à Kaiyuan, une petite ville de la province du Liaoning, samedi matin, ont rapporté les médias d’Etat. Le suspect aurait commencé à attaquer des gens au hasard à l’extérieur d’un sauna. Sept personnes auraient été tuées, tandis que sept autres auraient été transportées à l’hôpital avec des blessures.

La police locale a été rapidement alertée et est arrivée sur les lieux. Un officier a été blessé alors qu’il détenait le couteau. Les responsables n’ont fourni aucun détail sur les sept morts ou les six autres personnes blessées dans l’attaque. Le suspect est actuellement en garde à vue, mais aucun mobile n’a encore été établi.

La Chine a connu un certain nombre d’attaques mortelles au couteau ces derniers mois. En juin, un gardien de sécurité de l’école a utilisé un couteau pour blesser au moins 39 personnes dans un jardin d’enfants de la région sud du Guangxi. Le coupable a été capturé et condamné à mort. Deux ans plus tôt, un homme armé d’un couteau avait tué une personne et blessé 12 autres dans un centre commercial de Pékin.

