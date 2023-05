Un homme armé du Nouveau-Mexique qui a tué 3 personnes portait un gilet pare-balles, note de gauche

SANTA FE, NM (AP) – Un lycéen qui a tué trois femmes dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique avec un tir aveugle a laissé une note cryptique présageant «la fin du chapitre» et portait un gilet pare-balles qu’il a jeté avant d’être abattu. mort par la police, ont annoncé mercredi les autorités.

La police a ajouté de nouveaux détails au profil du tireur solitaire et aux armes qu’il a utilisées alors qu’il traversait son quartier résidentiel avant d’être confronté à des policiers et abattu devant une église. Le tireur a tiré plus de 190 coups pendant le saccage, selon les autorités, la plupart depuis la maison qu’il partageait avec son père.

Le chef de la police de Farmington, Steve Hebbe, a déclaré lors d’une conférence de presse que Beau Wilson, 18 ans, portait ce qui semblait être un gilet modifié avec des plaques d’acier et que la note avait été trouvée dans sa poche. Écrit à la main en lettres vertes, le message disait en partie « si vous lisez ceci, je suis à la fin du chapitre ».

Wilson a commencé à tirer avec un fusil AR-15 juste à l’extérieur de sa maison, depuis le porche, mais l’a rapidement laissé tomber dans des buissons même s’il contenait encore plus de balles réelles, a indiqué la police.

Le tireur a continué à tirer avec deux pistolets, jetant un pistolet de calibre .22, puis épuisant les cartouches d’une arme de poing de 9 mm lors de la dernière fusillade avec la police, au cours de laquelle il a tiré au moins 18 cartouches.

Gwendolyn Schofield, 97 ans, sa fille de 73 ans, Melody Ivie, et Shirley Voita, 79 ans, ont tué Gwendolyn Schofield, 97 ans, et Shirley Voita, 79 ans, ont été tués par le tireur.

Les femmes étaient bien connues dans la communauté, en partie grâce à leur participation à des groupes confessionnels. Ivie a dirigé une école maternelle pendant quatre décennies qui a été fréquentée par plusieurs générations de résidents.

Les blessés dans l’attaque comprennent le sergent de police de Farmington. Rachel Discenza et l’officier de police de l’État du Nouveau-Mexique Andreas Stamatiadas. Les policiers ont été soignés dans un hôpital local et libérés.

La police enquête sur l’accès de Wilson aux armes et les préoccupations concernant sa santé mentale antérieure, et des efforts sont en cours pour assigner à comparaître les dossiers médicaux et scolaires qui pourraient faire la lumière sur tout problème.

« Nous avons parlé avec des membres de la famille et essayé de faire plus d’enquête sur sa santé mentale qui semble – au début – être un facteur », a déclaré Hebbe.

Dans le même temps, a déclaré Hebbe, « il ne semblait pas y avoir d’indications significatives que… quelque chose allait se passer ce jour-là ».

Le Nouveau-Mexique a promulgué une loi dite du drapeau rouge en 2020 qui peut être utilisée pour saisir les armes à feu des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Les dossiers judiciaires montrent que le département de police de Farmington a demandé avec succès le retrait d’armes à feu dans d’autres cas, le plus récemment en février.

En novembre, après avoir eu 18 ans, Wilson a acheté légalement l’arme d’assaut utilisée lundi, selon la police. Ils pensent que deux des trois armes qu’il portait appartenaient à des proches.

Deux jours avant l’attaque, Wilson a acheté des chargeurs de munitions supplémentaires, a indiqué la police.

Les autorités ont déclaré qu’il semble qu’il ait tiré sans discernement sur des véhicules et que des balles aient touché 11 d’entre eux ainsi que sept maisons.

Des armes et des munitions supplémentaires ont été trouvées dans la maison que Wilson partageait avec son père, mais Hebbe a déclaré qu’il ne semblait pas les avoir organisées avant de quitter la maison. Le suspect avait accès à plus de 1 400 cartouches et 10 autres armes au moment de l’attaque.

« Il prévoyait d’utiliser les trois armes qu’il avait », a déclaré Hebbe, « et il est sorti et c’est exactement ce qu’il a fait. »

Selon la police, des preuves montrent qu’au moins 176 balles ont été tirées par Wilson avec un fusil d’assaut près de sa maison au début du saccage.

Une veillée communautaire était prévue mercredi soir au Farmington Museum, la dernière d’une série de rassemblements pour se souvenir et pleurer les victimes de la fusillade.

Wilson était un senior à Farmington High School et devait obtenir son diplôme le lendemain.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’école mardi, les intervenants ont parlé de résilience et d’espoir.

Une chaise a été laissée vide avec un bouquet de roses blanches « en mémoire de ceux que nous avons perdus au fil des ans », a déclaré le porte-parole du district scolaire, Roberto Taboada.

___

Yamat a rapporté de Las Vegas, Nevada. L’écrivain de l’Associated Press, Robert Jablon à Los Angeles, a contribué à ce rapport.

Morgan Lee et Rio Yamat, Associated Press