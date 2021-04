CECI est le moment où le tireur du Crawley College a été arrêté après avoir prétendument tiré un coup de feu sur un enseignant avant qu’il ne soit plaqué au sol.

Des images dramatiques montrent le jeune homme de 18 ans détenu par la police armée après avoir été emmené au collège du West Sussex à 15 heures hier.

Le jeune homme de 18 ans a été arrêté par la police armée au Crawley College hier après-midi Crédits: UkNewsinPictures

Des images choquantes montrent le moment où un homme armé présumé a été plaqué au sol au collège Crédit: Snapchat

Jusqu’à six autres membres du personnel se sont également précipités pour aider Crédit: UKNIP

Des officiers armés se sont précipités au Crawley College à la suite d’informations faisant état de coups de feu hier après-midi Crédits: EDDIE MITCHELL

Le tireur a commencé à « déclamer » avant d’avoir prétendument pointé le pistolet sur un tuteur – son effroyable déchaînement ne prenant fin que lorsqu’un professeur de héros l’a plaqué au sol.

Des témoins horrifiés ont déclaré qu’il avait tiré plusieurs balles à blanc avant de poignarder un enseignant à la main.

Les voisins vivant à côté de la maison de 300000 £ du tireur présumé à Crawley la nuit dernière ont affirmé qu’il était étudiant au collège.

On pense que l’adolescent avait déjà été suspendu de l’université.

Les voisins affirment que le tireur, connu localement sous le nom de «Dan», «avait des problèmes» à étudier à l’université.

COLLÈGE CHAOS

Des flics armés ont pris d’assaut son semi-remorque à deux lits des années 1960, où il vit avec ses parents et un jeune frère.

Les résidents ont entendu six grenades assourdissantes utilisées à la suite de l’incident dans son collège.

Un voisin a déclaré au Sun: «Je savais qu’il avait des problèmes au collège.

«Ils ne le laissaient pas étudier autant qu’il le voulait, ou quelque chose du genre.

«Je sais que c’est un problème pour tout le monde en lock-out, mais il avait des problèmes avec ça.

«C’était un bon garçon et je ne m’attendrais jamais à quelque chose comme ça de sa part.

«Je le voyais presque tous les soirs, sortir fumer une cigarette.

«Il vit avec sa mère et son père et un enfant beaucoup plus jeune, peut-être trois ou quatre.

«Maman et papa étaient tous les deux au travail lorsque la police est arrivée.»

Le Crawley College reste fermé aujourd’hui et les étudiants et le personnel se voient offrir des conseils après l’attaque choquante.

Des étudiants terrifiés ont parlé de leur horreur hier et ont déclaré que le tireur avait dit aux élèves de «courir pour sauver leur vie».

Des policiers armés ont été emmenés au collège après que deux enseignants aient été blessés à la suite de l’incident effrayant de 15 heures hier.

Ce que nous savons jusqu’à présent:

Un enseignant courageux a été poignardé à la main par l’attaquant alors qu’il chargeait et le renversait.

Les étudiants ont déclaré que l’adolescent était armé d’une arme de poing et tirait des balles dans l’enceinte du collège avant d’être écrasé par le tuteur héroïque.

Des témoins ont déclaré que jusqu’à six autres tuteurs courageux ont ensuite sauté sur le tireur avant que la police n’arrive et ne le détienne.

Elise Stellebotte, 17 ans, a déclaré qu’elle et ses camarades avaient fui leur classe après avoir entendu des coups de feu.

Elle a déclaré: «J’ai entendu plusieurs coups de feu être tirés très rapidement et tout le monde a plongé hors de la classe. J’ai vu le tireur.

«Il portait un sweat à capuche Puma noir et un masque. J’étais à seulement quelques mètres et je pouvais voir qu’il avait ce pistolet à la main et qu’il l’agitait.

Des agents ont été vus en train de fouiller le domicile du suspect aujourd’hui Crédit: Dan Charity

Les agents ont fouillé le domicile du suspect à Crawley ce matin Crédit: Dan Charity

Des dizaines de policiers armés se sont précipités vers le collège dans le centre de Crawley Crédit: PA

Un jeune de 18 ans a été arrêté par des flics armés sur les lieux Crédit: PA

Crawley College a confirmé qu’il était au courant d’un « incident » dans lequel deux personnes ont été blessées Crédits: EDDIE MITCHELL

Hier, deux membres du personnel ont été blessés juste après 15 heures Crédits: EDDIE MITCHELL

«Il a pointé le pistolet sur mon tuteur et a tiré, mais ils n’étaient que des blancs grâce à Dieu. Il était tellement choqué.

«Il a continué à déclamer et à crier en disant aux gens de« Courez, courez ». Il essayait de faire peur aux gens, délibérément. Tout le monde avait assez peur.

Un autre étudiant, Eddie, 18 ans, a ajouté: «C’était absolument terrifiant. J’ai entendu des coups de feu retentir et c’étaient indéniablement des coups de feu. J’ai vu le gars.

«Il criait aux gens en leur disant: » Courez pour sauver votre vie, courez, courez! » et sautant partout puis il a tiré quelques coups de feu.

Pendant ce temps, un utilisateur de médias sociaux prétendant être le frère ou la sœur de l’un des deux enseignants qui ont mis le suspect au sol a déclaré qu’il était fier de ce qu’il avait fait.

La personne anonyme a posté sur une page de la communauté locale et a déclaré que son frère se rétablissait maintenant à la maison.

Ils ont posté: «L’un des enseignants était mon frère. Heureusement, il va parfaitement bien et est maintenant à la maison.

«De très légères blessures à la main et au poignet. Son collègue a les mêmes blessures mineures à la main.

«Il y a beaucoup de spéculations alors j’ai pensé que je vous le ferais savoir.

«Très fier de lui cependant. Pas sûr que beaucoup de gens auraient fait la même chose! «

« ABSOLUMENT TERRIFIANT »

Les agents ont déclaré qu’ils travaillaient avec des collègues antiterroristes et que «toutes les pistes d’enquête sont ouvertes à ce stade».

Mais hier soir, il a été confirmé que l’incident n’était pas considéré comme lié au terrorisme.

Des étudiants paniqués et en pleurs ont été placés sous clef à l’intérieur du terrain après l’incident choquant.

Un deuxième étudiant, postant sur Snapchat, a déclaré qu’un tuteur avait plaqué le tireur au sol, ajoutant: « Le gars a réussi à lui couper la main. »

Un parent d’un élève du collège a déclaré au Sun: «Les élèves se heurtaient à d’autres salles de classe pendant qu’ils suivaient des cours de terreur en disant aux autres, ‘avez-vous vu ce qui s’est passé?’

«Un enseignant de rugby a attaqué le tireur. C’est absolument horrible. «

Des dizaines de flics armés ont pris d’assaut le site et ont fouillé les salles de classe, tandis qu’un hélicoptère a été vu voler au-dessus de leur tête deux heures après l’attaque de 15 h 10.

Les agents de lutte contre le terrorisme de l’aéroport de Gatwick ont ​​été les premiers sur les lieux.

La vidéo du moment où l’attaquant présumé a été appréhendé a été publiée sur Snapchat avec la légende: « Crawley sur un fou aujourd’hui. »

Il montre un homme – apparemment l’enseignant blessé – en épinglant un second au sol.

PROFESSEUR DE HÉROS

On peut alors voir un certain nombre d’autres personnes, qui, selon les témoins, sont également des enseignants, se précipitant pour aider à détenir l’homme.

Certains élèves ont pu être vus en train de pleurer lorsqu’ils ont été pris en charge par leurs parents.

Une maman, qui voulait rester anonyme, a déclaré à propos de son fils adolescent: « Il a tout vu. Mais il est trop bouleversé et terrifié pour en parler. »

Un homme vivant à côté du domicile présumé du tireur a déclaré: «Il va au collège.

«C’est un gars vraiment sympa – je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu’il avait des problèmes à l’université.

« Je l’ai vu hier soir promener son chien et il semblait heureux. C’est choquant. »

Le Crawley College reste fermé aujourd’hui et un porte-parole a ajouté: «Suite à l’incident de lundi, le Collège sera fermé mardi tandis que nous continuons à soutenir la police dans ses enquêtes.»

Des policiers armés se sont précipités au collège dans le centre de Crawley hier Crédits: UkNewsinPictures