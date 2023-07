Un homme armé de kalachnikov tue 1 personne et en blesse plusieurs en Croatie

Le tireur a été arrêté après avoir fui les lieux, a indiqué la police

Un homme armé de Kalachnikov a ouvert le feu samedi soir à Sisak, une ville située à 60 kilomètres de la capitale croate Zagreb, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, a indiqué la police. Le suspect a été arrêté.

La fusillade a eu lieu vers 20 h 10, heure locale, dans la rue Capraska Poljane, a indiqué la police, ajoutant que l’auteur avait fui les lieux mais avait été capturé plusieurs heures plus tard.

Selon la police, une femme de 45 ans a été tuée et quatre personnes ont été blessées par balle. Deux autres personnes ont été blessées alors qu’elles fuyaient l’agresseur.

On ne sait pas exactement comment la fusillade s’est déroulée, mais les médias locaux disent que le suspect est entré dans la maison d’un voisin et a tiré sur des personnes à l’intérieur. Le suspect aurait eu une dispute antérieure avec les voisins. Deux maisons et une voiture ont pris feu à cause de l’incident, ont indiqué des responsables.

Les habitants ont signalé une importante présence policière à Sisak samedi soir. « Tout le quartier est assiégé », a déclaré une personne au journal 24sata.