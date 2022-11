Un homme armé de Buffalo plaide coupable dans le massacre raciste d’un supermarché

Le tireur blanc qui a massacré 10 acheteurs et travailleurs noirs dans un supermarché de Buffalo a plaidé coupable lundi à des accusations de meurtre et de terrorisme motivé par la haine, garantissant qu’il passera le reste de sa vie en prison.

Payton Gendron, 19 ans, a plaidé lundi dans un palais de justice à environ trois kilomètres de l’épicerie où il a utilisé un fusil semi-automatique et un gilet pare-balles pour mener une agression raciste qui, espérait-il, contribuerait à préserver le pouvoir blanc aux États-Unis.

Gendron, qui était menotté et portait une combinaison orange, se léchait et serrait les lèvres de temps en temps alors qu’il plaidait coupable à toutes les accusations les plus graves dans l’acte d’accusation du grand jury, y compris le meurtre, le meurtre en tant que crime de haine et le terrorisme domestique motivé par la haine, qui est passible d’une peine automatique d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.

Il a répondu «oui» et «coupable» alors que la juge Susan Eagan faisait référence à chaque victime par son nom et lui demandait s’il les avait tuées en raison de leur race. Gendron a également plaidé coupable d’avoir blessé trois personnes qui ont survécu à l’attaque de mai.

De nombreux proches de ces victimes étaient assis et regardaient, certains se tamponnant les yeux et reniflant. S’adressant aux journalistes plus tard, plusieurs ont déclaré que le plaidoyer les avait laissés froids. Cela n’a pas abordé le plus gros problème, qui, selon eux, est le racisme en Amérique.

“Sa voix m’a rendu malade, mais elle m’a montré que j’avais raison”, a déclaré Zeneta Everhart, dont le fils de 20 ans a reçu une balle dans le cou mais a survécu. « Ce pays a un problème. Ce pays est intrinsèquement violent. C’est raciste. Et sa voix me l’a montré.

Après la fin de la procédure d’environ 45 minutes, les avocats de Gendron ont laissé entendre qu’il regrettait maintenant ses crimes, mais ils n’ont pas précisé ni répondu aux questions.

« Cette étape critique représente une condamnation de l’idéologie raciste qui a alimenté ses actions horribles le 14 mai », a déclaré l’avocat de Gendron, Brian Parker. “Nous espérons qu’une résolution finale des accusations portées contre l’État aidera, dans une certaine mesure, à maintenir l’attention sur les besoins des victimes et de la communauté.”

Gendron a plaidé non coupable pour séparer les accusations de crimes haineux fédéraux qui pourraient entraîner une peine de mort s’il est reconnu coupable. Le ministère américain de la Justice n’a pas précisé s’il demanderait la peine capitale. La reconnaissance de culpabilité et une demande de repentance pourraient potentiellement aider Gendron dans une phase de sanction d’un procès pour peine de mort.

Le plaidoyer intervient à un moment où de nombreux Américains sont devenus presque insensibles aux fusillades de masse. Ces dernières semaines, des attentats meurtriers ont eu lieu dans un Walmart en Virginie, dans un club gay du Colorado et à l’Université de Virginie.

Quelques jours seulement après le saccage de Gendron à Buffalo, un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école d’Uvalde, au Texas.

Gendron portait un gilet pare-balles et a utilisé un fusil de style AR-15 acheté légalement lors de son attaque contre le Tops Friendly Market à Buffalo. Les personnes tuées étaient âgées de 32 à 86 ans et comprenaient un agent de sécurité armé décédé en essayant de protéger des clients, un diacre d’église et la mère d’un ancien commissaire aux incendies de Buffalo. Gendron s’est rendu lorsque la police l’a confronté alors qu’il sortait du magasin.

Le maire de Buffalo, Byron Brown, qui était dans la salle d’audience pour le plaidoyer de culpabilité de Gendron, a déclaré aux journalistes par la suite : « Il était important d’entendre pourquoi ces précieuses vies nous ont été arrachées sans autre raison que la couleur de leur peau.

Le maire, un démocrate, a appelé à l’interdiction des armes d’assaut, tout comme le commissaire de police Joseph Gramaglia. Les proches des victimes ont réitéré leurs appels au Congrès et au FBI pour qu’ils s’attaquent à la suprématie blanche et à la violence armée. “Nous implorons littéralement les personnes au pouvoir de faire quelque chose à ce sujet”, a déclaré Garnell Whitfield, dont la mère de 86 ans, Ruth Whitfield, a été tuée.

La suprématie blanche était le mobile de Gendron. Il a déclaré dans des documents publiés en ligne juste avant l’attaque qu’il avait choisi le magasin, à environ trois heures de route de son domicile à Conklin, New York, car il se trouvait dans un quartier à prédominance noire. Il a dit qu’il était motivé par la croyance en un complot massif visant à diluer le pouvoir des Blancs en les « remplaçant » aux États-Unis par des personnes de couleur.

“Justice rapide”, c’est ainsi que le procureur de district du comté d’Erie, John Flynn, a décrit le résultat de lundi, notant que c’est la première fois que quelqu’un dans l’État de New York est reconnu coupable d’une accusation de terrorisme motivé par la haine. Sa condamnation est prévue pour le 15 février.

L’avocat Benjamin Crump, qui représente plusieurs des familles des victimes, a déclaré qu’ils restaient déconcertés que le tireur ait survécu. Ils veulent une punition sévère, a-t-il déclaré: «Nous voulons qu’il soit traité comme le meurtrier vicieux odieux et de sang-froid qu’il était pour avoir tué tous ces Noirs innocents. C’est émouvant et nous sommes en colère.

Mark Talley, le fils de Geraldine Talley, qui a été tué, a appelé les autorités à l’incarcérer dans le comté d’Erie, dans la même communauté où il a causé tant de douleur, afin qu’il puisse faire face à la même horreur vécue par ses victimes. “Je veux que cette douleur le ronge chaque seconde de chaque jour pour le reste de sa vie”, a déclaré Talley.

Talley et Everhart ont déclaré avoir été offensés par le ton de Gendron et son apparence soignée devant le tribunal. Ils ont dit qu’un accusé noir aurait été traité différemment. Gendron est un « voyou », disaient-ils.

“Nous les montrons d’une manière qui ne les rend pas menaçants, et c’est dégoûtant”, a déclaré Everhart.

“Suis-je heureux qu’il soit emprisonné à vie?” dit Talley. “Ce qui me rendrait heureux, c’est que l’Amérique reconnaisse son histoire de racisme.”

—Carolyn Thompson, Associated Press

Fusillades de masseracismeÉtats-Unis