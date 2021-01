Un homme de Virginie-Occidentale a été arrêté avec un pistolet 9 mm et des munitions après avoir garé sa voiture au milieu d’une intersection près du Capitole. Il fait face à des accusations de possession illégale d’armes à feu et de munitions.

Dennis Westover a été placé en garde à vue mercredi après-midi après s’être garé dans une intersection près du bâtiment de bureaux Rayburn House et du Capitole, selon le Daily Beast. La police a confisqué un pistolet Sig Sauer P365 et 20 cartouches de 9 mm après avoir arrêté Westover à l’intersection de Second Street et Washington Ave SW.

Le résident de South Charleston, âgé de 71 ans, travaillait dans la maintenance des ascenseurs chez ThyssenKrupp, selon sa page LinkedIn, et est répertorié comme président de la section locale 48 de l’Union internationale des constructeurs d’ascenseurs.

Bien qu’il soit légal de porter une arme dissimulée dans certaines parties de Washington DC avec les papiers appropriés, il était presque impossible pour un civil de le transporter légalement dans des zones de haute sécurité – comme le Capitole – avant même l’émeute de ce mois dans le bâtiment.

Le district est en état d’alerte depuis qu’une foule massive de partisans de Trump a envahi le bâtiment le 6 janvier. Cinq personnes sont mortes dans la mêlée, dont une femme abattue par la police du Capitole et un officier aurait été matraqué avec un extincteur. Des dizaines de milliers de soldats de la Garde nationale sont toujours stationnés dans toute la ville et les déplacements sont strictement limités autour des bâtiments gouvernementaux.

