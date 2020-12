Le tireur Luis Vasquez, 52 ans, a été abattu après avoir ouvert le feu dimanche sur la cathédrale Saint-Jean-le-Divin de New York. Vasquez représenté sur sa carte d’identité ci-dessus

Le tireur qui a ouvert le feu sur les marches de la cathédrale Saint-Jean-le-Divin de New York avait un manifeste écrit prévoyant de prendre des otages dans son attaque pour forcer le gouvernement à apporter son aide à l’Amérique latine.

Dimanche, juste avant 16 heures, Luis Vasquez, 52 ans, qui portait un masque facial avec le drapeau de la République dominicaine, a ouvert le feu à la fin d’un concert de Noël à l’église historique.

Il aurait crié «Tuez-moi! Tue-moi!’ et a été tué d’une balle dans la tête par la police.

Personne d’autre n’a été blessé lors de la fusillade.

Les responsables de la police ont révélé avoir trouvé une note dans sa poche détaillant ses plans d’attaque apparents disant qu’il prendrait des otages.

Il a écrit que personne ne serait blessé à moins d’ignorer ses demandes.

Il a écrit qu’il garderait les otages à moins que les États-Unis, les banques du pays et ses entreprises ne donnent aux pays d’Amérique latine dans le besoin.

La police a déclaré que Vasquez avait une note écrite dans sa poche détaillant les plans de l’attaque et son intention de prendre des otages dans le but d’amener les États-Unis à offrir de l’aide à l’Amérique latine. Le tireur est photographié ci-dessus tenant deux armes à feu sur les marches avant de l’église

C’est le moment où la police a confronté le tireur sur les marches de la cathédrale St John the Divine de Harlem dimanche

Dans son manifeste, il a exprimé sa colère contre le «régime américain qui a des vols de comité et plus encore contre le peuple d’Amérique latine».

«Il le faisait à cause de la façon dont les États-Unis traitaient le peuple d’Amérique latine. Il a cité les banques américaines. Il a cité des sociétés. Il a déclaré: « Nous devons saisir leur richesse et la restituer au peuple d’Amérique latine », a déclaré une source policière au New York Daily News.

Selon la note, Vasquez a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de survivre à son complot et ne pensait pas qu’il retournerait dans son appartement du Bronz où il vivait avec sa mère.

Lors de l’attaque, il tenait un pistolet dans chaque main. Après avoir été abattu, la police a récupéré son sac à dos rempli d’un bidon d’essence plein, de couteaux, d’une Bible, d’une corde, de briquets et de ruban adhésif.

Vasquez avait un long dossier d’arrestation, y compris pour tentative de meurtre en août 1990.

Dans cette affaire, il aurait tiré un Magnum .357 chargé en direction d’une femme et de policiers et aurait eu de la cocaïne sur lui lorsqu’il a été arrêté.

Il a également fait face à des accusations de drogue en 1989 et 2012 ainsi qu’à une infraction de saut de tourniquet en 2007, a rapporté le New York Post. On ne sait pas dans quels cas, le cas échéant, il a été reconnu coupable ou condamné.

La police a photographié l’homme qui avait ouvert le feu sur les marches de la cathédrale

Les armes de Vasquez récupérées après la fusillade illustrée ci-dessus

Une vue sur le concert à distance sociale et les spectateurs avant le tournage sur les marches de la cathédrale Saint-Jean-le-Divin

Les enquêteurs poursuivent un «suicide par flic» comme théorie de l’incident.

Lundi, le département de police de New York a fouillé son appartement.

Des photos de la scène ont révélé qu’une copie des dix commandements avait été affichée sur sa porte d’entrée écrite en espagnol, selon NBC New York.

Images choquantes de l’attaque, prise par le père marié Steven Wilson, montre le tireur en haut des marches menant à la cathédrale St John the Divine, tandis que les spectateurs se cachent derrière un réverbère et sur le trottoir.

Vasquez peut être entendu crier « tuez-moi » à plusieurs reprises tout en faisant référence à un avocat alors qu’il tire plusieurs coups de feu en l’air à l’aide de pistolets saisis dans chaque main.

Un officier accroupi derrière une poubelle à proximité peut lui ordonner de laisser tomber ses armes à plusieurs reprises, avant d’ouvrir le feu sur lui alors qu’il se cache derrière un pilier devant l’entrée de la cathédrale.

Dans la vidéo de la scène, un deuxième officier peut alors être vu ouvrir le feu. À un moment donné, la police semble avoir frappé le tireur à l’épaule qu’il peut être vu agrippé avant qu’un officier ne tire le coup mortel, le frappant à la tête.

Deux des agents impliqués dans la fusillade ont été nommés détective Jason Harper, un vétéran de 22 ans de la force, et un vétéran de la police de neuf ans Daurys Gutierrez.

Le NYPD porte le tireur sur une civière sur les marches de Saint-Jean le Divin dimanche après avoir ouvert le feu

On peut alors voir la police précipiter les passants vers la sécurité, avant que d’autres agents n’arrivent et avancent les marches jusqu’à l’endroit où le tireur est immobile. Les agents donnent un coup de pied à ses armes avant l’arrivée des ambulances.

Le voisin Esteban Gil, 42 ans, a déclaré au New York Daily News: « Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit ce genre de personne. »

Un autre voisin, Maylim Castro, a déclaré: « Pour nous, c’était une très bonne personne. Chaque fois que nous allions faire nos courses, il nous aidait. Je suis très choqué.

Le tournage a eu lieu vers 15h45 dimanche, alors qu’environ 200 personnes se sont rassemblées devant la cathédrale pour un concert de chants de Noël en plein air.

Mark D.Levine, un conseiller municipal qui représente le district où se trouve l’église, a déclaré que l’homme armé semblait être malade mental et a grimpé sur les échafaudages de l’église avant de tirer « sans discernement en l’air ».

L’église avait accueilli son spectacle spécial de chants de Noël sur ses marches avant à 15 heures, le premier événement public depuis la pandémie.

Le tournage a eu lieu quelques minutes après la fin du concert, selon la porte-parole de la cathédrale Lisa Schubert.

C’était tout simplement magnifique, puis à la fin, cette personne a commencé à tirer. Tout le monde est sous le choc. Le tireur aurait pu tuer beaucoup de monde. Il y avait des centaines de personnes ici et il a tiré au moins 20 fois », a-t-elle déclaré au New York Times.

« Nous planifions ce concert depuis des semaines comme un cadeau à la communauté, et le temps était magnifique, donc toute la communauté était absente, physiquement distante avec des masques, des personnes avec des chiens et des personnes avec des bébés. C’était quelque chose comme nous n’avons pas vu depuis mars dernier », a-t-elle ajouté.