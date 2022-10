Un homme armé dans une fusillade meurtrière au lycée de St Louis avait 600 cartouches | Nouvelles américaines

Un homme armé qui a tué un élève et un enseignant dans un lycée du Missouri était armé d’un fusil de type AR-15 et de plus de 600 cartouches.

Orlando Harris, 19 ans, avait des magazines attachés à sa poitrine, certains dans un sac, et d’autres policiers de munitions trouvés jetés dans les cages d’escalier autour du Central Visual and Performing Arts High School à St Louis.

Alexandria Bell, 15 ans, étudiante, et Jean Kuczka, 61 ans, professeur d’éducation physique, sont décédés et sept autres étudiants ont été blessés dans la fusillade de lundi.

Harris, diplômé de l’école l’année dernière, a finalement été tué dans une fusillade avec la police.

Il a laissé une note manuscrite expliquant pourquoi il a perpétré l’attaque.

Dans le message, il se plaignait qu’il n’avait pas d’amis, pas de famille, pas de petite amie et vivait une vie d’isolement qu’il appelait la “tempête parfaite pour un tireur de masse”.

L’attaque a forcé les étudiants à barricader les portes, à se blottir dans les coins de la salle de classe, à sauter par les fenêtres et à sortir en courant du bâtiment pour se mettre à l’abri.

Plusieurs personnes à l’intérieur de l’école ont déclaré avoir entendu Harris crier: “Vous allez tous mourir!”

Michael Sack, le commissaire de police, a exhorté les gens à se manifester lorsqu’une personne qui semble souffrir de maladie mentale ou de détresse commence à “parler d’acheter des armes à feu ou de causer du tort à autrui”.

Andre Bell, le père de l’étudiant décédé, a décrit sa fille comme son “tout”.

“Elle était joyeuse, merveilleuse et juste une personne formidable”, a-t-il déclaré.

“C’était la fille que j’aimais voir et dont j’aimais entendre parler.

“Peu importe ce que je ressentais, je pouvais toujours lui parler et tout allait bien. C’était mon bébé.”

“Cela aurait pu être bien pire”

Abbey Kuczka a déclaré que sa mère Jean avait été tuée lorsque le tireur a fait irruption dans sa classe et qu’elle s’est déplacée entre lui et ses élèves.

“Ma mère adorait les enfants”, a déclaré Mme Kuczka. “Elle aimait ses élèves. Je sais que ses élèves la regardaient comme si elle était leur mère.”

Les sept étudiants blessés ont 15 ou 16 ans et seraient dans un état stable.

La police a déclaré que quatre personnes avaient été blessées par balle ou écorchées, deux avaient des ecchymoses et une avait une cheville cassée – apparemment en sautant du bâtiment de trois étages.

Harris était armé de près d’une douzaine de chargeurs haute capacité de 30 cartouches, a déclaré M. Sack.

“Cela aurait pu être bien pire”, a-t-il déclaré.

La fusillade dans une école était la 40e cette année, entraînant des blessures ou des décès, selon la Semaine de l’éducation – la plus élevée en une année depuis qu’elle a commencé à suivre les fusillades en 2018.

Les attaques meurtrières comprennent la fusillade à Robb Elementary School à UvaldeTexas, en mai, lorsque 19 enfants et deux enseignants sont morts.