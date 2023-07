Un homme armé dans la fusillade de Fargo a ouvert le feu sans « raison connue », selon la police – NBC New York

Un homme armé a ouvert le feu sur la police et les pompiers « sans raison connue » alors qu’ils répondaient à un accident de la circulation dans le Dakota du Nord, tuant un officier et en blessant deux autres avant qu’un autre officier ne le tue, a déclaré samedi le chef de la police de Fargo.

Le chef David Zibolski a déclaré que l’officier Jake Wallin, un vétéran de l’armée, avait été tué dans la fusillade vendredi après-midi. Deux autres officiers, Andrew Dotas et Tyler Hawes, ont été blessés. Un quatrième officier, Zach Robinson, a tiré et tué le suspect, a déclaré Zibolski.

Une femme de 25 ans a également été blessée, mais les autorités n’ont pas précisé qui lui avait tiré dessus. Le tireur n’a touché aucun pompier, a déclaré Zibolski, mais un camion de pompiers a été touché par des coups de feu.

Zibolski a identifié le suspect comme étant Mohamad Barakat, 37 ans, de Fargo, mais a fourni peu de détails sur lui ou sur la fusillade, citant le désir des responsables de protéger l’enquête. Il a dit qu’il était convaincu que les autorités finiraient par déterminer le motif.

« La première chose que nous voulons toujours savoir dans une situation comme celle-ci, c’est ‘Pourquoi?' », a-t-il déclaré. « Pourquoi quelqu’un ferait-il cela ? Ce qui s’est passé?' »

Il a déclaré que le Bureau d’enquête criminelle de l’État et le FBI enquêtaient.

Barakat ne semble pas avoir été impliqué dans l’accident où la police travaillait lorsqu’il a commencé à tirer, a déclaré Zibolski.

Lorsqu’on lui a demandé si Barakat était connu de la police, Zibolski a répondu: « Je pense que nous avons eu des contacts avec lui, mais rien de significatif. »

Il a également dit qu’il ne savait pas quel type d’arme Barakat utilisait.

Plusieurs personnes ont été témoins de l’accident et de la fusillade, qui s’est produite dans une rue animée de Fargo.

Chenoa Peterson a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait vu un accident de voiture et que la police se tenait là alors qu’elle conduisait avec sa fille de 22 ans. Puis un homme a sorti une arme à feu et a commencé à tirer sur la police : « Il continue de viser et vous entendez juste les balles exploser, et je me dis : ‘Oh, mon Dieu ! Il tire ! »

Une femme a dit qu’elle conduisait lorsqu’elle a vu les policiers tomber.

« J’ai vu le trafic s’arrêter et dès que j’ai conduit, des coups de feu ont été tirés et j’ai vu les flics descendre », Shannon Nichole dit KFGO Radio. « Mon airbag s’est déclenché et la balle a traversé la portière de mon conducteur. »

Au moment de la fusillade, Wallin, 23 ans, de St. Michael, Minnesota, était sur le terrain en tant qu’officier en formation, devenu officier de police de Fargo il y a moins de trois mois.

« Il comptait beaucoup pour le département. Il avait un excellent sens de l’humour », a déclaré Zibolski à propos de l’officier tué, qui avait également été déployé en Afghanistan dans le cadre de l’armée américaine. Il a rappelé que lors de son premier jour de travail, Wallin avait corrigé en plaisantant le chef sur la prononciation de son nom de famille en disant: « ‘C’est wah-LEEN.' »

Dans une vidéo diffusée lors d’une conférence de presse samedi montrant Wallin s’entraînant avec d’autres recrues, il a parlé de son désir de poursuivre une carrière dans les forces de l’ordre.

« Tout au long de ma vie, j’ai toujours voulu travailler dans une sorte de poste qui avait un but derrière mon travail et un policier est toujours ce qui m’est venu », a déclaré Wallin. « Je ne veux pas être assis dans un bureau à me demander pourquoi je suis ici tous les jours. Je veux sortir, je veux faire quelque chose dont je peux me dire à la fin de la journée que j’ai fait une différence d’une manière ou d’une autre.

Pendant neuf heures après la fusillade, la police l’avait qualifiée d' »incident critique ». Les premiers détails ont émergé de personnes qui ont déclaré avoir été témoins de la fusillade ou avoir entendu des coups de feu. Peu de temps après la fusillade, les agents ont convergé vers une zone résidentielle à environ 2 miles (3,2 kilomètres) et ont évacué les résidents tout en rassemblant ce qu’ils ont dit être des preuves connexes.

