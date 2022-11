Un homme armé d’Al-Shabab tue 3 Casques bleus kenyans en Somalie

NAIROBI, Kenya (AP) – Un homme armé isolé est entré dans une base militaire en Somalie et a tué au moins trois casques bleus kenyans lundi, la dernière attaque par des combattants extrémistes qui s’opposent à la présence d’étrangers dans la nation de la Corne de l’Afrique, selon l’armée kenyane.

Le tireur a tiré avec son fusil sans discernement, blessant cinq autres soldats avant d’être abattu, a déclaré un responsable militaire kenyan qui a requis l’anonymat car il n’était pas encore autorisé à révéler l’information.

L’attaque de lundi matin a eu lieu à la base d’opérations avancée de Sarira dans la région de Lower Jubba, dans le sud de la Somalie, près de la frontière avec le Kenya.

Al-Shabab, par l’intermédiaire de ses médias, a confirmé qu’il avait mené l’attaque.

«Nous pensons que le loup solitaire testait le terrain pour d’autres incidents de ce type. Nous devons être plus prudents et vigilants », a déclaré le responsable militaire kenyan. « À l’approche des festivités, nous devons être très vigilants vis-à-vis de notre environnement. La menace terroriste est toujours présente et toutes les mesures doivent être prises pour apprivoiser tout plan.

Les autorités kenyanes appellent également à la vigilance après le début de la Coupe du monde de football au Qatar. En 2010, au moins 76 personnes ont été tuées lorsqu’al-Shabab a pris pour cible un club de rugby et un restaurant de la capitale ougandaise, Kampala, où les clients regardaient la finale de la Coupe du monde sur des écrans géants.

“C’est à ce moment-là que les militants savent que nous pourrions baisser notre garde alors que nous regardons” la Coupe du monde, a déclaré le responsable.

Les troupes kényanes, déployées en Somalie sous la bannière de l’Union africaine, sont actives le long de la frontière avec la Somalie. Les casques bleus burundais et ougandais sont basés dans ou près de la capitale somalienne de Mogadiscio, siège du gouvernement fédéral.

Ces dernières années, les combattants d’al-Shabab ont lancé des attaques transfrontalières, en particulier dans les comtés kenyans éloignés de Mandera et Garissa, après avoir violé les zones de sécurité.

Les attaques ont tué ou blessé des dizaines de civils et de membres du personnel de sécurité. Dimanche, des hommes armés soupçonnés d’appartenir à al-Shabab ont attaqué un poste de police à Mandera avant d’être repoussés.

___

Faruk a rapporté de Mogadiscio, en Somalie.

Evelyne Musambi et Omar Faruk, The Associated Press